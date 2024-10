Sacyl restructurará la plantilla tras los procesos de estabilización de acuerdo a población y carteras de servicio

VALLADOLID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, ha avanzado que su departamento restructurará la plantilla "una vez acabado los procesos de estabilización" de acuerdo a la "población y las carteras de servicio".

Así lo ha señalado minutos antes de participar en la inauguración de la Semana de las Enfermedades Hepáticas que se celebran en el Hospital Río Hortega de Valladolid.

A preguntas de los medios sobre los aspectos a reforzar tras conocerse el informe 'Demografía Médica' del Consejo de Colegios de Médicos de Castilla y León y que alertaba de una "deficiente distribución" de profesionales, el consejero ha reiterado que el documento hablaba tanto de la sanidad "pública como de la privada".

"Yo ya he manifestado en que en el año 2019, cuando presentaron el primer estudio, las perspectivas que había eran de que íbamos a perder un número muy importante de médicos en la Comunidad. Esos datos demuestran que no es así, que hay más médicos en la Comunidad y ahora sí que es verdad que toca, una vez concluidos los procesos de estabilización que estamos sufriendo para poderlos llevar a efecto, toca el hacer una adecuación de las plantillas en las provincias de acuerdo a la población y no solamente a la población, sino a la población y a las carteras de servicio", ha argumentado.