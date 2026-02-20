Saiz destaca el apoyo del Gobierno a los autónomos como "pilares" de la lucha contra la despoblación

(I-D) El secretario autonómico del PSOE y candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez; la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz y la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Segovia, Clara Martín - Nacho Valverde - Europa Press

SEGOVIA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha destacado el apoyo del Gobierno a los autónomos de Castilla y León, a los que ha definido como "pilares" de la lucha contra la despoblación.

Así lo ha expresado en el marco de una jornada de análisis económico organizada por el PSOE de Segovia, en la que ha reivindicado la figura del trabajador por cuenta propia como el "verdadero motor que mantiene la cohesión social en el territorio".

Precisamente, Saiz se ha referido a la cifra de 3,4 millones de autónomos en España, un "récord histórico", que incluye a más de 100.000 profesionales en la Comunidad, a quienes ha calificado como "piezas clave que mantienen vivas las farmacias, las calles y los pequeños municipios".

Sin embargo, la ministra ha advertido de que la viabilidad de este colectivo es "imposible" sin unos servicios públicos robustos y ha lanzado una dura crítica a la gestión de la Junta por dejar "esquilmadas" las prestaciones básicas.

La titular de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha señalado que para que un autónomo pueda desarrollar su actividad con garantías es "imprescindible un sistema que le permita llevar al médico a su padre si enferma o tener una escuela accesible para sus hijos".

Durante su intervención, también ha defendido el "escudo social" desplegado por el Gobierno central al recordar hitos como la consolidación de la prestación por cese de actividad que gestionó el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

A este respecto, se ha mostrado crítica con las propuestas que invitan a los autónomos a suscribir planes de pensiones privados a cambio de descuentos en las cuotas, un punto en el que ha asegurado que esta vía no es más que "desproteger al trabajador frente a un sistema de cotizaciones público que es el que realmente ofrece cobertura cuando vienen mal dadas".

Asimismo, la ministra ha vinculado la labor de los autónomos en el entorno rural con la sostenibilidad ambiental y la prevención de incendios, y ha afeado al PP y a Vox su negativa a apoyar medidas de protección laboral específicas, como la jubilación anticipada para los bomberos forestales.