Salamanca acude a las jornadas 'Spain Travel Market Europa 2026' para reforzar su oferta turística en Europa

SALAMANCA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Salamanca participa en las jornadas inversas 'Spain Travel Market Europa 2026', organizadas por Turespaña entre este lunes y el viernes en el Palacio de Congresos Baluarte de Pamplona, con el objetivo de reforzar la comercialización de la oferta turística española en los principales mercados europeos.

El encuentro reunirá a alrededor de 75 turoperadores y agencias de viajes europeos, operadores consolidados que trabajan con destinos de España y Europa y que buscan incorporar nuevas propuestas a sus catálogos. Salamanca formará parte de este mercado profesional, con una previsión de entre 60 y 65 reuniones comerciales durante las tres jornadas destinadas a los encuentros B2B, tal y como ha señalado el Ayuntamiento de la ciudad en un comunicado recogido por Europa Press.

La agenda de trabajo se concentrará los días 15, 16 y 17 de septiembre con reuniones individuales entre los destinos españoles y los compradores internacionales, de acuerdo con una agenda previamente establecida por Turespaña. El programa se completa con actividades de networking y encuentros profesionales orientados a favorecer nuevas relaciones comerciales.

'Spain Travel Market Europa 2026' pone el foco en segmentos vinculados a un modelo turístico con mayor capacidad de gasto y potencial de diversificación, entre ellos el Slow Travel, las rutas culturales, las experiencias premium, el turismo de naturaleza y los destinos rurales.

La iniciativa persigue, además, favorecer la desestacionalización y desconcentración de los flujos turísticos, así como incrementar el impacto económico de la actividad turística, como aseguran desde el Consistorio salmantino.

Salamanca acude al encuentro con una oferta especialmente vinculada al turismo patrimonial, idiomático y de experiencias, y con el objetivo de presentar directamente a los operadores las posibilidades que ofrece la ciudad para su incorporación a programas y circuitos comercializados en los mercados europeos.

La participación en estas jornadas da continuidad al trabajo de promoción y comercialización que Salamanca viene desarrollando en Europa y que ha incluido acciones específicas en mercados como Benelux y La Haya. La presencia en 'Spain Travel Market Europa 2026' permitirá conocer de primera mano las demandas y tendencias de los operadores europeos y detectar nuevas oportunidades de colaboración comercial, con especial atención a productos capaces de ampliar la estancia, diversificar la demanda y generar actividad turística a lo largo del año.