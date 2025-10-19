Salamanca promociona el estudio de español en Nueva York, Chicago y Houston.

SALAMANCA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

'Salamanca, Ciudad del Español' participa en las jornadas promocionales dentro del Plan del Español 2025 organizado por el Comisionado para el Español de la Consejería de Cultura de la Junta y que tendrán lugar desde este fin de semana y hasta el 26 de octubre en las ciudades estadounidenses de Nueva York, Chicago y Houston.

Las acciones promocionales consistirán en jornadas didácticas para profesores ELE, reuniones con profesores, representantes de escuelas públicas, agencias y operadores, que tendrán lugar, respectivamente en la sede del Instituto Cervantes de Nueva York, el Instituto Cervantes de Chicago, el School District 54 Professional Learning Center de Schaumburg, Illinois, el Museum of Fine Arts de Houston, así como en diferentes Agregadurías de Educación de la Embajada de España.

Los diversos actos contarán con la presencia del agregado de Educación de la Embajada de España en Estados Unidos, Diego Blázquez, y los asesores técnicos de Educación Rubén Barderas Rey y Tatiana Álvarez Careaga.

Junto a la marca de turismo idiomático municipal 'Salamanca, Ciudad del Español', participarán en estas acciones promocionales la Universidad Pontificia de Salamanca representada por el vicerrector de Relaciones Internacionales y Cooperación, Luis Rivas Herrero, y el coordinador Internacional del Observatorio de la Lengua Española de la UPSA, Jorge Martín Peribañez.

Por su parte, el sector privado del turismo idiomático de la ciudad estará representado por cuatro escuelas de Salamanca que presentarán sus respectivos talleres didácticos, según ha informado el Consistorio en un comunicado recogido por Europa Press.

En estas jornadas y encuentros institucionales, 'Salamanca, Ciudad del Español' expondrá los numerosos y diversos servicios y recursos que ofrece el destino en cuanto al turismo idiomático. En las jornadas comerciales contará además con una zona expositiva donde se distribuirán los materiales promocionales de la marca.

Las academias de español y universidades asistentes también tendrán la oportunidad de mostrar sus programas para el aprendizaje del español, caracterizados por su alta calidad académica, además de ofrecer las denominadas becas de prescriptores con las que los profesores ELE adquieren la oportunidad de desplazarse a nuestra ciudad, actualizarse en sus conocimientos del español y conocer de primera mano cómo los alumnos extranjeros viven y disfrutan de una experiencia lingüística única en nuestra maravillosa ciudad.