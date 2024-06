Salud Mental CyL alerta del uso "problemático" de las TIC y considera que falta "más inversion en educación emocional"

La Federación de Salud Mental de Castilla y León destaca la importancia de acercar los recursos a la población rural



El gerente de la Federación Salud Mental Castilla y León, Ángel Lozano de las Morenas, ha advertido del "impacto importante" que está teniendo "el mal uso de las TIC" y la "adicción a estas" en la salud física y mental de los menores. "Está produciendo problemas de salud física como problemas de salud mental y emocional", ha afirmado.

Lozano de las Morenas ha señalado en declaraciones a Europa Press que "el problema es un uso abusivo, un mal uso y un uso problemático de esas tecnologías, y eso está sucediendo de manera muy frecuente". Además, ha indicado que este uso problemático "también está derivando en situaciones problemáticas como pueden ser ciberacosos, situaciones de violencia de género digital o situaciones de grooming".

"La solución es educación a todos los niveles, educación en la escuela, educación en la familia, porque muchas veces también los padres somos el espejo de nuestros hijos y también ese abuso está viniendo por parte de población mayor", ha afirmado el gerente de la Federación Salud Mental Castilla y León.

En este marco, Lozano también ha afirmado que desde la Federación llevan "muchos años" reivindicando lo que ellos llaman una asignatura de educación emocional. "No sé si tiene que ser una asignatura, pero es esto, el trabajar las emociones en las aulas, igual que se trabajan temas que tienen que ver con el medio ambiente, con la seguridad vial o con la sexualidad incluso".

"Lo que pediría es a los responsables y a las administraciones educativas que se tiene que invertir más en el ámbito educativo, en este ámbito concreto que estamos hablando. Invertir más en promover la salud mental positiva dentro de las aulas", ha insistido Lozano de las Morenas.

Por otro lado, Lozano ha destacado que lo que considera "importante" es que desde pequeños se aprenda una serie de herramientas para gestionar las emociones, "para saber que la vida no es lo que están mostrando y vendiendo las redes sociales hoy en día".

"Redes sociales que, por otro lado, es donde se encuentran y donde se relacionan estos menores y, en contra de esa realidad que nos están mostrando como un mundo ideal, idílico, feliz, etcétera, hay que educar o mostrar que la vida pues a veces no es sencilla", ha explicado Lozano de las Morenas.

Por otro lado, el gerente de la Federación Salud Mental ha destacado la importancia de "diferenciar lo que realmente es un problema de salud mental y lo que puede ser un malestar emocional, que no es lo mismo".

"Hoy en día la población, los adolescentes y los jóvenes se enfrentan a un mundo también muy incierto, muy competitivo, donde vivimos muy rápido, donde hay mucha exigencia también, y de ahí derivan ciertos malestares emocionales", ha afirmado Lozano de las Morenas.

En este sentido, ha insistido en que "de ahí a que pasen a ser un problema de salud mental es otro paso. Y obviamente si el paso anterior no se apoya a las personas, no se acompaña en ese malestar o sufrimiento, que normalmente es un sufrimiento puntual y pasajero, no se dota de las herramientas necesarias, pues efectivamente pueden llegar a desencadenarse en un problema de salud mental".

Por ello, el gerente de la Federación Salud Mental Castilla y León ha explicado en la importancia de "saber identificar las emociones y que no existen emociones buenas ni malas, sino que son emociones en sí mismas que hay que validarlas, hay que identificar y tener que aprender o adquirir las herramientas necesarias para poder gestionar las emociones".

VISIBILIDAD Y CONCIENCIACIÓN

Por otro lado, el gerente de la Federación ha afirmado que "hoy en día, la población de infanto juvenil está perdiendo esos prejuicios que tiene la población adulta de identificar las problemáticas de salud mental, de decir que están necesitando o que están yendo a un tratamiento psicológico".

"Los jóvenes lo que no tienen son prejuicios, esos prejuicios que la población adulta tenemos", ha insistido Lozano de las Morenas, quien ha señalado que "la pandemia del COVID ha sido como una apertura, en muchos casos en positivo, hacia buscar solución los problemas de salud mental".

En este sentido, ha destacado que "han salido muchos personajes famosos, en algunos casos gente influyente, gente referente para la población, donde en algún momento han expresado abiertamente y públicamente que han padecido un problema de salud mental y que están yendo o han ido a un profesional, a un psicólogo o han necesitado tomar algún tipo de medicación".

No obstante, Lozano de las Morenas ha señalado que con respecto a los trastornos mentales graves y crónicos, como es la esquizofrenia, el trastorno límite de personalidad o los trastornos bipolares, considera que "todavía hay de mucho que avanzar y todavía la sociedad necesita quitarse ciertos tabúes, ciertos prejuicios y ser más sensibles con esos trastornos mentales más graves y más complejos".

MEDIO RURAL Por otro lado, Ángel Lozano de las Morenas ha afirmado que "es más complicado llegar a la población del medio rural en general" y ha insistido en la necesidad de "acercar los recursos a donde están las personas y que no sean las personas donde se tengan que desplazar a donde están los recursos".

"No es lo mismo hablar de determinadas zonas como las que se considera la España vaciada o que están más aisladas de los entornos urbanos, que otras zonas rurales que están más cerca o que tienen otros medios", ha explicado Lozano de las Morenas, quien ha señalado que "la diferencia estriba en los recursos que hay en los entornos urbanos y los recursos que hay en los entornos rurales".

En este sentido, ha destacado que la Federación cuenta con 21 delegaciones en el medio rural con el objetivo de "acercar los recursos, en este caso los recursos asociativos, a donde están las personas en el medio rural". "Evidentemente, los recursos y la financiación invertida en un área urbana, en términos de números, es más rentable, pero que tú residas en un medio rural no te hace menos valedor de los servicios que te tienen que garantizar", ha añadido.

PRÓXIMOS PROYECTOS

Por último, el gerente de la Federación ha aseverado que la siguiente temática que van a tratar es para una mayor atención a la salud mental en los entornos laborales, donde se está registrando un "número importante" de bajas por este motivo. "Esto se evidencia en la cantidad de bajas laborales que hay por problemas de salud mental", ha afirmado Lozano de las Morenas, quien ha añadido que el estrés derivado del trabajo puede derivar en situaciones de ansiedad y depresión.

En este sentido, ha anunciado que la federación se volcará en visibilizar esta situación y en reivindicar los déficits existentes en este ámbito.

Por otro lado, Lozano de las Morenas ha destacado la importancia de la prevención del suicidio, un problema de salud pública que requiere "una mirada preventiva". "Queremos concienciar a la sociedad en general y a las administraciones públicas de que el suicidio es uno de los principales problemas de salud pública", ha insistido.

La federación está desarrollando un proyecto sobre prevención del suicidio que abarca la formación, el análisis del movimiento asociativo y el trabajo con los factores de riesgo, los factores precipitantes y los factores de protección. "En septiembre tendremos una campaña específica de suicidio", ha anunciado Lozano de las Morenas, quien ha añadido que la federación está realizando un estudio con una empresa especializada para analizar en qué sectores está incidiendo más el suicidio.