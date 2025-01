San Andrés del Rabanedo (León) pide a Adif que destine los 12 millones de la integración 'blanda' a otros proyectos

LEÓN 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo (León) ha pedido al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) que destine los 12 millones proyectados en la integración 'blanda' del tren a su paso por Trobajo del Camino a otros proyectos del municipio.

En un comunicado de prensa recogido por Europa Press, el Consistorio del alfoz leonés ha denunciado que la hoja de ruta del Administrador en la provincia de León anunciada este lunes es "un calco" de los prometido en 2024, "que ya despertó el malestar de los vecinos".

Según el equipo de Gobierno del alfoz de León, los proyectos anunciados "no atienden a la sensibilidad ni a las necesidades de los habitantes de Trobajo del Camino", quienes llevan meses movilizados para pedir el soterramiento de las vías.

La alcaldesa de San Andrés del Rabanedo, Ana Caurel, ha trasladado que su Ayuntamiento "no renuncia" al soterramiento ferroviario a la par que ha insistido en que el proyecto es "de vital importancia" para el desarrollo del municipio y ha argumentado que "los ciudadanos están hartos de las chapuzas de Adif".

Sobre este último apartado se ha referido a las inundaciones que sufren los túneles de Príncipe cada vez que llueve, "una realidad de la que el administrador ferroviario lleva años desentendiéndose".

"Desde el Ayuntamiento no hemos renunciado al soterramiento, y es más, se trata de un proyecto que seguiremos reivindicando porque entendemos que es la mejor solución para el municipio", ha explicado Caurel. En este sentido, desde el equipo de Gobierno de UPL han recordado las palabras del secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, quien durante su visita a San Andrés la pasada primavera recalcó que "no se acometerían proyectos en el municipio que no contaran con el respaldo de los vecinos".

En esta misma línea, la alcaldesa de San Andrés del Rabanedo ha puesto de relieve "el sentir de la calle" porque "los vecinos piden el soterramiento". Prueba de ello es la recogida de firmas a favor del soterramiento o las convocatorias de la plataforma que cada viernes ponen de manifiesto que los ciudadanos quieren esta alternativa y no la de los pasos inferiores.

Dentro de los planes de Adif para este 2025 también se contempla la retirada de la pasarela azul y su reubicación en el denominado camino de la Raya. Un asunto que ahora mismo, el administrador ferroviario mantiene bloqueado por el recurso interpuesto a la decisión de la Comisión Territorial de Patrimonio.

"La retirada de esta infraestructura urge porque no presta ningún servicio", ha reiterado la alcaldesa, Ana Caurel, quien entiende que la inversión de 12 millones que Adif prevé en el municipio en sus planes para este 2025 podrían destinarse a otros proyectos de calado para el municipio.

"En vez de hacer pasos inferiores en la avenida Párroco Pablo Diez el administrador ferroviario podría invertir esa cantidad de dinero en acometer mejoras para evitar las inundaciones en Príncipe, poner en marcha los ascensores de Limonar de Cuba o arreglar las deficiencias que han dejado en el vial de San Juan de Dios", ha reivindicado.

CARTA A ÓSCAR PUENTE

El equipo de Gobierno de San Andrés del Rabanedo remitió el pasado mes de noviembre una carta al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, solicitando una reunión para abordar cuestiones de calado para el municipio, entre ellas la importancia del proyecto del soterramiento ferroviario en Trobajo del Camino.

"El soterramiento no solo mejorará la conectividad de San Andrés del Rabanedo con el resto de la región, sino que también contribuirá significativamente a la seguridad vial y peatonal, a la reducción de la contaminación acústica y atmosférica, y a la regeneración urbana de zonas actualmente limitadas por la presencia de las vías", señalaban en la misiva.

Además, desde el Gobierno municipal de la localidad señalaban que impulsaría el desarrollo económico de la zona y facilitaría la creación de nuevos espacios públicos y zonas verdes, favoreciendo la calidad de vida de los ciudadanos.

Como han informado desde el Ayuntamiento de la localidad leonesa, el equipo de Gobierno no ha recibido por el momento una contestación por parte de los responsables del Ministerio.