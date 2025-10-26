Sánchez aboga por el cambio en CyL con Martínez frente al proyecto que comparten PP y Vox de "involución y parálisis"

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el cierre de las jornadas ‘Atrévete a construir el futuro. Los Fondos Next Generation, motor de crecimiento en Castilla y León’, en el Palacio de Exposiciones de León. - Fernando Otero - Europa Press

LEÓN 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha abogado este domingo por el cambio político en Castilla y León para que la Presidencia de la Junta esté liderada por el socialista Carlos Martínez frente a la "involución y parálisis" del proyecto que comparten el PP y Vox.

Según ha explicado, "hay que cambiar a Mañueco" al frente de la Junta, pero no "votando a Vox", que apoyaría al actual presidente de la Administración autonómica. "Cualquier persona, da igual lo que vote, sabe que hay que cambiar a Mañueco", ha reiterado.

Al respecto, ha puntualizado que en Castilla y León hay dos siglas diferentes pero que representan el mismo proyecto "de parálisis, involución y decadencia": PP y Vox.

Frente a esta opción solo hay una alternativa "de cambio y de avance" que es el PSOE, con Carlos Martínez al frente para gobernar la Junta. "Por eso quien quiera cambio tiene que apoyar a Carlos Martínez y al PSOE en las próximas elecciones. Todo lo demás será continuidad, parálisis y decadencia, que es, por cierto, lo que tenemos al frente del PP a nivel nacional", ha enfatizado.

Pedro Sánchez se ha pronunciado de este modo en León, donde ha participado en el acto público con el que han concluido las Jornadas 'Atrévete a construir futuro. Los Fondos Next Generation, motor de crecimiento en Castilla y León'.

Durante su intervención, Sánchez también ha criticado a los "negacionistas" de la crisis bovina en Castilla y León y se ha referido a Carlos Martínez como el próximo presidente de la autonomía.

El acto ha contado con la presencia de la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró; la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz; el portavoz del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, Patxi López; la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría; la ministra de Igualdad, Ana Redondo y la presidenta del Grupo de Socialistas y Demócratas en la Eurocámara y vicepresidenta primera del Psrtido Socialista Europeo, Iratxe García.

Igualmente, han participado en el acto público el secretario general del PSOE en León, Javier Alfonso Cendón; la vicesecretaria general del PSOE de Castilla y León, Nuria Rubio y el secretario del PSCyL y candidato a la presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez.

Entre los asistentes se encontraban, además de simpatizantes leoneses, numerosos procuradores, regidores y representantes socialistas, entre ellos, el que fuera presidente de la Junta de Castilla y León entre 1983 y 1986, Demetrio Madrid, el único representante socialista que ha habido al frente de la Administración autonómica.