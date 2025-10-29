Sancionados con 2.500 euros tres jóvenes por la quema de contenedores en San Andrés del Rabanedo (León)

Imagen de archivo de contenedores quemados en San Andrés del Rabanedo. - AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS DEL RABANEDO

SAN ANDRÉS DEL RABANEDO (LEÓN), 29 (EUROPA PRESS)

Tres jóvenes han sido sancionados en San Andrés del Rabanedo (León) con 2.500 euros por su implicación en la quema de dos contenedores de recogida selectiva de residuos y de vidrio.

Según el informe de los hechos, "los autores, actuando de común acuerdo, utilizaron gasolina sustraída y material vegetal seco para prender fuego a los contenedores, uno destinado a plásticos y envases y otro a vidrio, ambos recientemente adquiridos por el Ayuntamiento".

El incendio provocó la destrucción total de los contenedores y obligó a realizar tareas de limpieza y retirada de restos, con el consiguiente coste económico, según fuentes del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo.

Por otra parte, el Ayuntamiento ha recordado que la Ordenanza Municipal de Limpieza y Convivencia establece sanciones de hasta 3.000 euros por tirar basura, escombros o mobiliario fuera de los contenedores o en zonas no autorizadas, así como por cualquier acto que cause daños al mobiliario urbano o al entorno público.

La Policía Local continúa su campaña para formular denuncias a los incumplidores de esta normativa municipal. En este contexto, el Ayuntamiento ha hecho un llamamiento a los vecinos para que comuniquen a los agentes o través del Buzón Ciudadano de la página web municipal este tipo de hechos para poder hacer un seguimiento y atajar esta situación.

El Consistorio ha apelado a la responsabilidad ciudadana y a la colaboración vecinal para evitar este tipo de conductas incívicas que suponen "un grave perjuicio económico y ambiental" para el municipio.