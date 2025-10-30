Sanidad destina más de 10 millones a suministro de compresas, gasas y algodón para centros sanitarios

VALLADOLID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado un gasto de 10.178.422 euros para la autorización de la celebración de un Acuerdo Marco con varios adjudicatarios para el suministro de compresas, gasas y algodón para centros sanitarios dependientes de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León.

El objetivo del contrato es la compra de 35 lotes de compresas de gasa rectilínea de algodón, gasas estériles de algodón, gasas de talla, compresas de tejido, gasas de tejido, compresas tocológicas, torundas de gasa rectilínea de algodón, tiras de gasa, compresas oftálmicas, algodón hidrófilo y gasas de celulosa.

Este material es necesario para el desarrollo de la actividad asistencial de los centros de salud dependientes de la Gerencia Regional de Castilla y León. Derivado de un único Acuerdo Marco, el contrato tendrá una vigencia de dos años con posible prórroga a otros dos.