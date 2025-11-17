Santa María del Páramo (León) acoge el día 28 la entrega de premios de la XV Copa Diputación de Carreras Populares

Cartel de la gala de premios de la XV Copa Diputación de Carreras Populares, que se celebrará en Santa María del Páramo. - DIPUTACIÓN DE LEÓN

LEÓN 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El centro cívico Magdalena Segurado de Santa María del Páramo (León) acogerá el próximo día 28 de noviembre la entrega de premios de la XV Copa Diputación de Carreras Populares.

Con esta gala, que comenzará a las 19.30 horas, la institución provincial da por concluida la presente edición de una iniciativa que comenzó en marzo en La Virgen del Camino y que celebró ayer su última prueba en La Robla, con el VI Trail Peña del Asno.

La Copa Diputación de Carreras Populares, impulsada por el área de deportes que encabeza la diputada Patricia Martínez, ha estado integrada por 27 pruebas: 16 carreras urbanas, cinco de montaña y seis BTT en las que han participado 365 corredores y 19 equipos, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Diputación de León.

Todos los premiados recibirán una invitación a la gala de clausura a través del correo electrónico y sus nombres se incluirán en un listado que se publicará en la página web de la institución provincial. Del mismo modo, el servicio de Deportes enviará un cuestionario a los participantes en el que podrán votar por sus pruebas favoritas y que permitirá decidir el premio a la mejor prueba del año.

La Diputación de León ha destacado que la Copa se consolida como una de las competiciones más esperadas en la provincia. Las pruebas recorren diversos municipios y tienen como objetivo unir a clubes, corredores y pueblos. Además, las localidades se transforman durante unas horas en escenarios de convivencia, pasión y orgullo deportivo, donde los clubes y los corredores son los protagonistas.

No obstante, la institución provincial ha señalado que la Copa va "mucho más allá" de lo competitivo. Cada cita atrae visitantes, genera actividad económica en comercios y hostelería y refuerza la práctica del deporte base.