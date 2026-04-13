Santo Toribio de Mogrovejo saldrá en procesión extraordinaria el día 19 por el barrio de Las Delicias de Valladolid

VALLADOLID 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Santo Toribio de Mogrovejo saldrá el 19 de abril en procesión extraordinaria por el barrio de Las Delicias de Valladolid con ocasión del Año Jubilar de la Santidad, en el que la Archidiócesis vallisoletana está conmemorando el tercer centenario de su canonización.

La procesión, que se celebrará a iniciativa de la Parroquia Santo Toribio de Mogrovejo, partirá desde la Plaza de la Virgen del Carmen a las 11.00 horas con destino a la Parroquia Santo Toribio de Mogrovejo, ubicada en la calle Hornija, donde a las 12.30 presidirá la celebración de la Eucaristía el Arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello.

En la procesión serán portadas a hombros, dispuestas en dos andas, la imagen de Santo Toribio de Mogrovejo y una de sus reliquias. Para ello, será llevada a Valladolid la imagen de Santo Toribio de Mogrovejo que preside el retablo central de la Ermita de Mayorga, su localidad natal.

Se trata de un conjunto escultórico del siglo XVIII en el que están representados el propio Santo Toribio y Santa Rosa de Lima, a la que administró el sacramento de la Confirmación durante una de sus extensas visitas pastorales como segundo Arzobispo de Lima.

También se traerá desde Mayorga la reliquia del hueso de una pierna de Santo Toribio para que puedan venerarla todos aquellos fieles que no puedan desplazarse hasta la localidad durante este Año Jubilar de la Santidad.

La procesión tendrá un carácter eminentemente popular y los fieles que lo deseen podrán cargar sobre sus hombros tanto la imagen de Santo Toribio como la reliquia durante el recorrido, que transcurrirá por la Plaza del Carmen, la Avenida de Segovia y las calles Embajadores, General Shelly y Hornija. La procesión contará, además, con acompañamiento musical y bailes tradicionales del folclore castellano e hispanoamericano.

INVITACIÓN A PARTICIPAR

Desde la Parroquia Santo Toribio de Mogrovejo, y con el deseo de que estos actos sean "expresión de una Iglesia que camina unida", invitan al conjunto de los fieles de la ciudad y de la provincia a "caminar desde la fe compartida" junto a esta comunidad parroquial, han informado a Europa Press fuentes de la Archidiócesis de Valladolid.

Esta comunidad parroquial cuenta con una importante presencia de migrantes y familias de origen hispanoamericano, a los que acompaña espiritual y socialmente la Iglesia, y entre los que está profundamente arraigada la devoción a Santo Toribio, figura reconocida por su espíritu misionero como uno de los grandes evangelizadores de América, unificador y organizador de la Iglesia Católica en Perú -donde falleció- y, al mismo tiempo, firme defensor de los derechos de los pueblos indígenas.

Todos estos actos supondrán un signo concreto de comunión entre Mayorga -desde donde se ha fletado un autobús completo para trasladar a sus vecinos y a otros de localidades colindantes-, Valladolid y los fieles hispanoamericanos que caminan junto la Iglesia vallisoletana.

Tanto la procesión como la celebración de la Eucaristía, han señalado desde la Parroquia, ofrecerán "un momento de encuentro festivo" y de "compartir como pueblo". Como preparación para estos actos, la tarde del 18 de abril en la Parroquia Nuestra Señora del Carmen, enclavada también en el barrio de Las Delicias, acoge una vigilia juvenil de oración y encuentro. En ella, se ofrece los jóvenes "un espacio de silencio, música y palabra".

Esa vigilia de oración y encuentro será también la culminación del Jubileo de los Jóvenes, un encuentro diocesano que se celebrará los días 17 y 18 de abril con una peregrinación a pie desde Castroponce hasta Mayorga.

Los participantes en este Jubileo podrán ganar la indulgencia plenaria en la Ermita de Santo Toribio de Mogrovejo -templo jubilar- durante la Misa que presidirá el Arzobispo de Valladolid.

Este Jubileo servirá, además, de "preparación", según la Delegación de Pastoral Juvenil de la Archidiócesis de Valladolid, para las peregrinaciones que ya se están organizando a Madrid y Barcelona para ver al Papa León XIV durante su próxima visita a España.

OTRAS ACTIVIDADES

También en este mes de abril el Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid, en colaboración con el Secretariado de Cultura del Arzobispado, ha programado un ciclo de conferencias en torno a Santo Toribio de Mogrovejo por el Año Jubilar de la Santidad.

Las conferencias se celebrarán los lunes 13, 20 y 27 de abril a las ocho de la tarde en el Aula Magna. El ciclo contará con las intervenciones de José Antonio Benito, director del Instituto de Estudios Toribianos de Lima; Luis Resines, sacerdote de la Archidiócesis de Valladolid y doctor en Teología; y Javier Burrieza, historiador y miembro del Secretariado de Cultura del Arzobispado vallisoletano.

Ya el lunes 27 de abril, a las 12.00 horas, coincidiendo con la fiesta local de Mayorga por su patrón, el cardenal Ricardo Blázquez, Arzobispo emérito de Valladolid, presidirá la misa en honor a Santo Toribio de Mogrovejo en su ermita, donde hasta el 10 de diciembre es posible obtener la indulgencia plenaria siguiendo las condiciones establecidas en el Decreto de este Año Jubilar de la Santidad.

El Año Jubilar de la Santidad, concedido por La Santa Sede a la Archidiócesis de Valladolid, es un año de gracia para la Iglesia vallisoletana cuya celebración en 2026 se enmarca en el tercer centenario de la canonización de Santo Toribio de Mogrovejo.

Santo Toribio de Mogrovejo, nacido en Mayorga en 1538, fue el segundo Arzobispo de Lima y el gran unificador y organizador de la Iglesia en Perú, donde falleció en 1606. Fue canonizado por el Papa Benedicto XIII el 10 de diciembre de 1726.

La celebración de este Año Jubilar, con epicentro en Mayorga, está suponiendo una oportunidad para desarrollar la vocación común a la santidad que promueve la Iglesia Católica, tomando como ejemplo el testimonio de Santo Toribio.

Para ello, se está desarrollando una programación espiritual y religiosa que, combinada también con otras propuestas académicas, artísticas, culturales, históricas y sociales, está ayudando a acercar la figura de Santo Toribio de Mogrovejo, su vida como ejemplo de santidad en nuestros días y su espíritu misionero al conjunto de la ciudadanía.