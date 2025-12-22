Satse denuncia que la bolsa de Enfermería está "agotada" en CyL

VALLADOLID 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Enfermería, Satse, en Castilla y León denuncia que la bolsa de Enfermería está "agotada" en Castilla y León, por lo que "no hay más enfermeras a las que poder llamar para trabajar en los siguientes días o semanas" en la Comunidad.

"La situación es complicada en determinados hospitales donde ya tienen sobrecarga de trabajo y ahora se habilitan o doblan habitaciones para acoger a los pacientes sin que haya un refuerzo de la plantilla, como es el caso de Burgos, Salamanca o León", explica el sindicato a través de un comunicado.

Así, alerta que hay una plantilla "deficitaria de enfermeras de base" por lo que, apuntan, que el problema "se agudiza en este periodo en algunos centros hospitalarios".

El Sindicato de Enfermería ha aseverado que hay "importantes problemas" de cobertura de plazas de enfermera en las provincias de Burgos, Salamanca y Segovia. "Y esto está provocando la denegación de permisos para muchos de estos profesionales y dificulta su derecho a la conciliación de la vida familiar y profesional", añaden.

Desde Satse indican que se están denegando permisos en Burgos, Segovia y en hospitales como el de Salamanca o el Río Hortega en Valladolid. "La falta de profesionales y el no poder encontrar a más enfermeras lleva a la modificación de las plantillas alterando los descansos, denegando los permisos y dificultando la conciliación, sobre todo, para los trabajadores eventuales que ya suelen tener un exceso de horas, lo que se traduce en un incremento del estrés", ha reclamado.

Además, "y como una 'tradición' más porque se repite cada Navidad y en verano", las residencias de mayores de la Comunidad están con la plantilla de enfermeras "bajo mínimo y hay problemas para que en algunas de ellas puedan cubrir vacantes o bajas".