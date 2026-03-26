La Secime acoge el estreno de 'Un hombre de verdad', de Liteo Pedregal, y el preestreno de 'A la cara', de Javier Marco

VALLADOLID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La 39 edición de la Semana de Cine de Medina del Campo (Secime) acogerá el estreno absoluto de la cinta 'Un hombre de verdad', dirigida por Liteo Pedregal, y el preestreno de la película 'A la cara', de Javier Marco.

Ambos directores serán los encargados de presentar, junto a varios componentes de sus equipos, los dos largometrajes que se proyectarán en el Auditorio Municipal Emiliano Allende a las 20.00 horas el lunes 20 de abril y el martes 21 de abril, respectivamente.

Tras el visionado, los cineastas participarán en un coloquio con todos los asistentes, según ha informado la Secime en un comunicado recogido por Europa Press.

El cineasta Liteo Pedregal llega a Medina del Campo para presentar su ópera prima, 'Un hombre de verdad', una mordaz comedia negra que disecciona con humor absurdo la crisis de identidad masculina y la presión por encajar en moldes sociales.

El protagonista de la cinta, interpretado por Carlos Olalla, deconstruye su machismo tras la muerte de su esposa, guiado por cuatro mujeres, entre ellas su hija, personaje al que da vida Olivia Molina.

Aunque se trata de su primer largometraje, Pedregal tiene una amplia trayectoria en el mundo del cortometraje, con títulos como 'Imago', 'La quinta dimensión' o 'Interferencias', recientemente premiado en el Festival Internacional de Cine de Almería.

Por su parte, Manolo Solo y Sonia Almarcha protagonizan la segunda película del director y guionista Javier Marco, 'A la cara', y recuperan así la historia y los personajes que interpretaron en el cortometraje del mismo nombre, que se alzó con el Premio Goya en la categoría de ficción en 2020.

El punto de partida de la cinta se sitúa en la recriminación por parte de una presentadora de televisión a un hombre que le envió un mensaje de odio en redes sociales, para más tarde transformar ese choque violento en una extraña convivencia entre ambos.

El primer largometraje de Marco, 'Josefina', que participó en la sección Nuevos Directores del Festival de Cine de San Sebastián en 2021, contó en su reparto con intérpretes de la talla de Emma Suárez, Roberto Álamo o Pedro Casablanc, entre otros.

VENTA DE ABONOS Y ENTRADAS

La renovación de abonos para la 39 Secime podrá realizarse el viernes 10 y sábado 11 de abril de 18.00 a 20.00 horas en las taquillas del Auditorio Municipal Emiliano Allende.

Por su parte, los interesados en realizar cambios de abonos podrán hacerlo en el mismo lugar el domingo 12 de abril de 18.00 a 20.00 horas.

Los nuevos abonos se pondrán a la venta en la taquilla del Auditorio el lunes 13 y el martes 14 de abril de 18.00 a 20.00 horas y por Internet en las mismas fechas a través de las páginas web www.auditorioemilianoallende.es y www.medinafilmfestival.com.

Asimismo, la venta de entradas individuales se abrirá en taquilla el miércoles 15 y jueves 16 de abril en el mismo horario y desde el viernes 17 continuará 30 minutos antes del comienzo de cada proyección. Además, también podrán adquirirse por Internet en las páginas web oficiales a partir del 15 de abril.

Las personas desempleadas tendrán un 50 por ciento de descuento presentando su tarjeta de demanda de empleo y las personas con movilidad reducida pueden solicitar entradas adaptadas en la taquilla del Auditorio.

Por su parte, las galas de inauguración y clausura no tendrán venta anticipada y las invitaciones (gratuitas) podrán recogerse en taquilla una hora antes del inicio del evento, el 17 y el 25 de abril, respectivamente.

De igual manera, los interesados en acudir a las sesiones de las 17.00 horas del 20 al 24 de abril, podrán solicitar su entrada gratuita media hora antes del comienzo en la taquilla del Auditorio.