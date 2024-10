La secretaria general de FP ve "inviable" el proyecto del Citar en Segovia

SEGOVIA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Formación profesional del Ministerio de Educación, Clara Sanz, considera "inviable el proyecto Citar, en las condiciones que ofrece el Ayuntamiento", por lo que "lo da por cerrado".

Clara Sanz ha hecho público el anuncio tras la reunión que ha mantenido con los portavoces de los distintos grupos que integran el pleno municipal, en un encuentro "solicitado por el alcalde de Segovia".

Sanz ha comentado que, "por lealtad institucional", ella había propuesto una reunión previa bilateral con el alcalde, José Mazarías, pero "bien por motivo de su agenda o porque no ha considerado oportuno acudir", dicho encuentro no se ha producido.

La responsable nacional de FP ha manifestado que la propuesta de instalar el proyecto del Centro de Innovación y Tecnificación de Alto Rendimiento (Citar) de Formación Profesional en Segovia se lanzó en noviembre de 2021 y el Ayuntamiento, entonces gobernado por la alcaldesa Clara Luquero, del PSOE, ofreció las tres plantas del edificio CIDE, que suponen 1.928 metros cuadrados, con un coste de mantenimiento anual de 176.636 euros.

Tras el cambio de gobierno municipal, en abril de 2023, con la salida de la alcaldesa Clara Martín, que sustituyó a Luquero en 2022, y la incorporación del equipo del PP, liderado por el alcalde José Mazarías, la oferta planteada para el Citar fue de 655 metros cuadrados, con un gasto de mantenimiento de 142.450 euros.

Según Sanz, "se pide un redimensionamiento del proyecto para reducir la superficie de uso a la tercera parte, y con un coste de mantenimiento que no se reduce proporcionalmente".

"El Citar es un proyecto muy grande, que no se puede escalar: tiene unas condiciones mínimas para implantarlo, que son las que solicitamos en la primera propuesta, la de 2021, que no puede variarse si queremos mantener los objetivos del proyecto", Según la gestora ministerial.

Además, Clara Sanz ha expresado que una tercera condición para estos acuerdos es la de "tener un estado de colaboración entre Gobierno central y ayuntamiento, de confianza mutua", y no se ha percibido así por parte del actual gobierno municipal.

Sanz ha manifestado que el Ayuntamiento de Segovia, propietario del edificio CIDE, en el que estaba destinado el proyecto de Formación Profesional, "puede decidir a qué dedicar el edificio como mejor considere, si es que ve preferible ocuparlo con servicios municipales". También ha repetido que "en estos años no habrán visto ninguna opinión del Ministerio respecto a la postura del Ayuntamiento, pero sí que han leído declaraciones del Ayuntamiento sobre si el Ministerio apoya o no el Citar en Segovia".

En todo caso, Sanz ha afirmado que el proyecto de innovación y mejora en la Formación Profesional no se detiene por la inmovilidad en el futuro del Citar, porque hace dos semanas se ha decidido "desterritorializar el proyecto, desarrollando la figura de las Aulas Cátedra en la red de Centros de Formación Profesional de Excelencia, que son 66, distribuidos por España, y que irán impartiendo enseñanzas aunque la fase final del proyecto, el Citar, no se haya implantado".

La secretaria general de FP ha insistido en que el Citar, tal como se plantea en los nuevos requisitos ofrecidos por el gobierno municipal de Mazarías "es inviable, y en este proyecto, grande, ambicioso, que no se diseña en poco tiempo, no se trata de hacer algo diferente para que pueda montarse en Segovia; la prioridad es el proyecto, no dónde se instala el proyecto".

Por su parte, el equipo de gobierno municipal, a través de un comunicado, manifiesta que la secretaria general ha declinado reunirse con los tres tenientes de alcalde--de hacienda, Rosalía Serrano; de Urbanismo, Alejando González-Salamanca, y de Obras, José Luis Horcajo--que acudían en representación del alcalde Mazarías, que ya había expresado que no podía acudir a la cita, convocada hace apenas seis días, al coincidir con la visita del consejero de Vivienda a Segovia, para la inauguración del Congreso ITE + 3R.

Según ha manifestado posteriormente, Clara Sanz, la reunión con Mazarías se propuso "por lealtad institucional", por lo que no ha visto oportuno tener una reunión previa con los tenientes de alcalde, dado que pocos minutos después ellos estarían presentes en la reunión que ha mantenido con todos los grupos municipales.

Para finalizar, Clara Sanz ha asegurado que, aunque hubo otras ciudades que en su momento propusieron ser sedes del Citar, no se ha planteado en el Ministerio trasladar el proyecto a otra ciudad y, de momento, queda todo a la espera de la opción que el Ayuntamiento de Segovia proponga, para poder traer el proyecto tal como está diseñado, con las necesidades expresadas en 2021.