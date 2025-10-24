Segovia celebra 'Tiempo de Ánimas' con siete rutas sobre la el lado misterioso de la ciudad, la Catedral y el Alcázar

SEGOVIA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Turismo de Segovia ha organizado siete visitas guiadas dentro de la novena edición de 'Tiempo de Ánimas', que invitan a descubrir el lado misterioso de la ciudad, la Catedral y el Alcázar de Segovia, para conocer anécdotas sobre la muerte y leyendas de la Segovia negra.

La programación se prolongará durante un mes y comenzará el domingo 26 de octubre con el cuentacuentos-taller familiar 'Escalofríos de miedo' que tendrá lugar en la Puerta de Santiago, sede de la Colección de Títeres Francisco Peralta (3 euros).

El jueves 30 y viernes 31 de octubre se celebrará la visita guiada 'Segovia Oculta', recorrido con historias poco conocidas, muchas de tradición oral, sobre nobles y plebeyos, verdugos y presos, asesinos y víctimas.

El viernes 31 de octubre será la cita para la visita 'Difuntos y estrellas: el arte de la memoria', con un paseo entre sepulturas, esculturas y recuerdos en el cementerio El Santo Ángel de la Guarda. Estará guiado por la historiadora del arte, especialista en arte sacro e investigadora del patrimonio funerario Mercedes Sanz de Andrés (15 euros).

También el viernes 31 de octubre, el Alcázar de Segovia ofrece en varios pases la visita guiada 'Cómo se pasa la vida, cómo se llega la muerte', que se basa en las Coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique, para descubrir espacios y fondos museográficos poco conocidos del Alcázar (15 euros).

LADO NEGRO DE SEGOVIA

El sábado 1 de noviembre será la cita de la ruta guiada 'Segovia en Negro: crímenes, brujas y misterios' con el periodista, académico de la Real Academia de Historia y Arte de San Quirce y autor de La Casa del Crimen, Carlos Álvaro, para repasar crímenes, juicios y leyendas del antiguo Barrio de las Brujas y de la Cárcel Vieja (15 euros).

El domingo 2 de noviembre la visita será dentro de la Catedral, con la apertura de la cripta de la Capilla de Santiago Apóstol, un espacio construido en 1589 por solicitud al Cabildo de los testamentarios de Francisco Gutiérrez de Cuéllar, comendador de la Orden de Santiago y del Consejo de Hacienda de Felipe II. La cripta tiene dos dependencias: el osario y el panteón familiar (15 euros).

Finalmente, los días 5, 12, 19 y 26 de noviembre, se celebrará en la Catedral la visita 'Arte funerario en la Catedral de Segovia', cargo de Mercedes Sanz de Andrés. Esta visita es parte del programa especial del 500 aniversario del templo, y se repasan la vida e historia de quienes descansan en las capillas y sepulcros de la Catedral (tarifa general de 6 euros; 5 euros para segovianos). Las entradas pueden adquirirse en la Catedral.

Las entradas para todas las visitas, excepto las de arte funerario de la Catedral están a la venta en tickets.turismodesegovia.com.