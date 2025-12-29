Segovia cierra el año como 'Ciudad Europea del Deporte' con homenaje a figuras de fútbol y fútbol sala y una exposición

El concejal de Deportes, Jesús Garrido (izda), la portera internacional de fútbol sala Estela Roderao, y el alcalde Mazarías - EUROPA PRESS

SEGOVIA 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Segovia ha celebrado la clausura del año como 'Ciudad Europea del Deporte 2025' con un acto en el pabellón Pedro Delgado donde se ha rendido un homenaje a varios deportistas locales, destacados en fútbol y fútbol sala, y se ha organizado una muestra de trofeos internacionales de estos deportes, abierta al público.

El alcalde José Mazarías y el concejal de Deportes, Jesús Garrido, han entregado placas de reconocimiento a distintos patrocinadores privados de los más de 25 eventos deportivos extraordinarios organizados durante el año.

De ellos, siete han sido campeonatos d eEspaña y 2 lo han sido de Europa, en más de 20 disciplinas deportivas, con especial atención a la cantera, dado que varios eventos han tenido como protagonsitas a las categorías deportivas de menor edad. De hecho, Segovia ha sido sede de encuentros nacionales y regionales tanto de clubes de deporte infantil como de colegios con actividades deportivas, que se han congregado en distintas épocas del año para competir en judo, gimnasia, balonmano, baloncesto y otras disciplinas.

En el homenaje a figuras históricas destacadas del fútbol sala se han entregado recuerdos a jugadores de la época dorada del 'Caja Segovia', que llegó a ser campeón del mundo. Por el escenario han pasado Luis Martín, David Soto, José Luis Guijarro, el entrenador César Arcones y los familiares del fallecido árbitro internacional Juan Santiuste. En el mismo deporte, activos aún, han participado Ángel Velasco 'Lin' y la guardameta Estela Rodero, nombrada 'mejor portera muncial del 2025'.

Los homenajeados en fútbol han sido el actual jugador del Rayo Vallecano y de la selección española, Jorge de Frutos, y el que fue primer segoviano jugador en la selección máxima, Luis Mariano Minguela, además del que ha sido comisionado de la figura de Segovia Ciudad Europea del Deporte, y hasta hace pocos años mimebro de la Real Federación Española d eFútbol, Jorge Carretero.

Para finalizar el acto, se ha llevado a cabo una tertulia con periodistas deportivos en ejercicio en disintos medios nacionales: Joaquín Maroto, Alfredo Relaño, Fernando Burgos, Javier Gómez Matallanas y Miguel Ángel Díaz, que han charlado sobre sus anécdotas sobre el deporte rey con el exseleccionador de fútbol sala español, Javier Lozano.

Como colofón al cierre del año como 'Ciudad Europea del Deporte', el pabellón 'Pedro Delgado' ha mostrado durante dos jornadas una exposición con los trofeos internacionales de la Selección Española de Fútbol y Fútbol Sala, que han servido como marco del escenario en el que ha transcurrido el evento de clausura de este año deportivo.