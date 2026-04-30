Segovia organizará conferencias y un concierto para vivir el eclipse solar del 12 de agosto

La concejala de Turismo, May Escobar - EUROPA PRESS

SEGOVIA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Segovia impulsa un programa de actividades destinado a que los vecinos de la ciudad vivan el eclipse solar del 12 de agosto con un ciclo de cinco conferencias gratuitas, una sesión práctica de observación solar con telescopios y, ya para verano, el anuncio de un concierto nocturno, el propio día del eclipse, para conmemorar el fenómeno astronómico.

La concejala de Turismo, May Escobar, ha detallado que el ciclo de conferencias se celebrará entre el 4 y el 8 de mayo, a las 18.30 horas, en La Alhóndiga, a excepción de la última sesión, que tendrá lugar al aire libre en la Puerta de San Andrés.

El objetivo de este programa formativo es que los segovianos comprendan la singularidad histórica, científica y cultural del eclipse y la posición excepcional que ocupa Segovia en el mapa de los grandes fenómenos astronómicos, ya que la ciudad se sitúa en una de las zonas desde las que el evento podrá observarse durante más de un minuto, circunstancia que no volverá a repetirse en generaciones.

El lunes 4 de mayo inaugurará el ciclo el director del Observatorio Astronómico Nacional y presidente de la Comisión de Eclipses de la Sociedad Astronómica de España, quien explicará por qué Segovia constituye un punto de observación estratégico no solo para el eclipse de agosto, sino también para los fenómenos previstos en 2027 y 2028.

El martes intervendrá la astrónoma Alma Aller Egea, que abordará el tránsito del mito a la ciencia en la historia de los eclipses. El miércoles, su colega Alba Vidal García analizará la huella que estos fenómenos han dejado en la cultura y el arte a lo largo de la historia, mientras que el jueves 7 de mayo, el redactor de Historia de National Geographic Alejandro Sala mostrará cómo las civilizaciones han interpretado los eclipses desde la Antigüedad hasta nuestros días.

El ciclo cerrará el viernes 8 de mayo con una actividad práctica a cargo del divulgador científico y miembro de la Red Starlight Juan José García, que impartirá una sesión de observación solar directa con telescopios en la Puerta de San Andrés, en dos pases a las 18.30 horas y 19.30.

La actividad, con aforo limitado, requiere inscripción previa antes del 6 de mayo a través del correo segovia.natural@turismosegovia.es.

El Consistorio ha encargado además un estudio técnico para identificar los mejores puntos de observación dentro del casco urbano.

Los resultados aún no se han hecho públicos, dado que el Ayuntamiento quiere verificar previamente que los emplazamientos seleccionados cuentan con la visibilidad real necesaria --sin edificios u obstáculos que interrumpan el campo visual-- y que son capaces de absorber grandes concentraciones de público sin comprometer la seguridad ni el tráfico.

Para facilitar que cualquier ciudadano pueda calcular por su cuenta la visibilidad desde su propio domicilio, el Ayuntamiento habilitará el gemelo digital de la ciudad, herramienta que permite simular la posición exacta del sol el 12 de agosto a la hora del eclipse.

La concejal de Turismo ha subrayado también la importancia de utilizar gafas homologadas para la observación. Como ha recordado Escobar "mirar directamente al sol sin protección adecuada puede causar daños graves e irreversibles en la vista" y ha advertido que "la ausencia de dolor inmediato durante la observación no garantiza que no se esté produciendo una lesión, cuyos efectos pueden manifestarse minutos u horas después".

Para el propio día 12 de agosto, May Escobar ha anunciado la celebración de un concierto nocturno, destinado a los segovianos, que tendrá lugar "una vez concluido el eclipse y persigue dejar una huella cultural duradera del fenómeno en la ciudad", aunque la ubicación del concierto no ha sido desvelada todavía.

El consistorio prevé una afluencia masiva de visitantes para esa fecha, tanto de ámbito nacional como internacional, en línea con lo que se espera en otras ciudades del eje entre Galicia y el Levante, por lo que se trabaja con la Junta de Castilla y León, que convocará un Cecopi, para planificar las precauciones necesarias en la ciudad, con un dispositivo de gestión de la jornada.

Según la estimación que maneja la Junta para esos días, se espera una afluencia de entre uno y dos millones de visitantes a la región, y ya se están produciendo incrementos en las tarifas hosteleras de la ciudad, donde las reservas para esas fechas han casi triplicado su preciSegovia organizará conferencias y un concierto para vivir el eclipse solar del próximo 12 de agosto o habitual.