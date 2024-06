Segovia trabajará en turismo sostenible o adaptación al clima para "mantener el esplendor" del centro

SEGOVIA, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Segovia ha presentado un plan con nueve ejes en los que se incluyen 56 propuestas, entre las que destacan trabajar por un turismo sostenible, adaptarse al cambio climático o proteger y promoción el patrimonio, todo ello con el objetivo de "mantener el esplendor" de la Ciudad Vieja y el Acueducto.

El alcalde de Segovia, José Mazarías, y el concejal de Urbanismo y Patrimonio, Alejandro González-Salamanca, han presentado este 'Plan Estratégico y de Gestión de la Ciudad Vieja de Segovia y su Acueducto', un documento es más una "declaración de intenciones" que un "texto normativo" y que pretende servir para trabajar en una ciudad con la que los ciudadanos tengan "una relación amigable".

Mazarías ha detallado que se trata de un documento para "orientar las ideas" de cara a "gestionar la zona histórica de Segovia y el entorno del Acueducto, con la plaza del Azoguejo, el barrio del Salvador y parte de las vías Roma y Padre Claret".

Así, el plan se sitúa como una herramienta orientada a cumplir con lo indicado por Unesco para que los conjuntos urbanos con patrimonio histórico dispongan de un instrumento que asegure la dedicación de recursos para conservar los elementos históricos, artísticos y arquitectónicos, tal como se marca en las Directrices Operativas de la Convención del Patrimonio Mundial.

El documento, realizado con el trabajo técnico de personal de distintas administraciones y la consulta a numerosas asociaciones y colectivos de la ciudad, servirá así para construir "la Segovia del futuro, donde la actividad cotidiana se combine con la gestión eficaz del patrimonio y el turismo", tal y como ha destacado el regidor.

Por su parte, el concejal de Urbanismo y Patrimonio ha explicado que con este documento se puede recuperar la vida en el centro histórico de Segovia con medidas para "atraer residentes" y devolver a la Ciudad Vieja "la vitalidad de hace décadas".

De este modo, el plan recoge 56 propuestas de actuación divididas en nueve ejes, con el primero en torno al conocimiento, la conservación, la protección y la puesta en valor del patrimonio singular a través de medidas como la inclusión de una carta de riesgo arqueológico, un plan de actuación contra pintadas vandálicas o intervenciones arqueológicas y puesta en valor de restos existentes.

El segundo eje aborda la mejora de las condiciones de habitabilidad y residencia, por lo que apuesta en el fortalecimiento del cinturón verde, la mejora de la red de miradores o el fomento del uso residencial de edificios singulares.

El tercero se centra en la adaptación al cambio climático con un Plan del Arbolado, islas de calor o la apuesta por puntos de consumo de agua en los jardines públicos del área histórica.

El cuarto eje trata el modelo turístico de Segovia, para la que se apuesta por un Pllan de sostenibilidad turística, la adecuación del Jardín de los Poetas o un itinerario arqueológico de la Muralla, mientras el quinto eje aborda la innovación y formación para diversificar y atraer nuevos residentes con un programa de educación y patrimonio y el impulso de una escuela taller municipal.

ACCESIBILIDAD Y MOVILIDAD

El sexto eje incide en la accesibilidad y movilidad, con la promoción de la Zona de Bajas Emisiones y un plan de accesibilidad integral, y el séptimo hace referencia a las comunidades energéticas o la alimentación de proximidad con propuestas para el acoplamiento entre ciudad y territorio.

El octavo eje se centra en la gestión integral del Acueducto, que para pasaría por repensar la plaza Oriental, y el noveno y último se refiere a la gobernanza del Plan de Gestión, órgano de gestión del documento presentado este miércoles. En concreto, este eje aboga por la revisión del plan y la puesta en marcha de convenios de colaboración y un programa de voluntariado para llevarlo a cabo.

Tanto el alcalde como el concejal de Patrimonio han manifestado la necesidad de seguir impulsando la búsqueda de equilibrio entre la actividad turística de Segovia, actual motor económico de la ciudad, y la calidad de vida de los vecinos, principalmente de las zonas históricas.

De hecho, González-Salamanca ha definido como "positivo" el hecho de potenciar la actividad residencial estudiantil con un enfoque de Segovia hacia el modelo de ciudad universitaria, así como las inversiones de promotores que recuperen edificios del centro para actividades de alojamientos turísticos si estos suponen una regeneración de la vida residencial en la zona histórica.

Además, el alcalde y el concejal han recordado que este documento no ha sido "redactado por este equipo de Gobierno" y que se trata de un marco sobre el que trabajar, en el que hay varios aspectos "con los que no están de acuerdo". No obstante, han defendido que se trata de "un principio" para buscar el equilibrio entre la conservación del patrimonio de Segovia, su uso y el desarrollo de la vida cotidiana, desde el punto de vista económico y social, tanto para los residentes en Segovia como para sus visitantes.