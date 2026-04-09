El segoviano Pablo Sousa asume la Presidencia de Fereclaes en una etapa clave para las estaciones de servicio en CyL

El nuevo presidente de Fereclaes, Pablo Sousa. - FES

SEGOVIA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Federación Regional de Castilla y León de Estaciones de Servicio (Fereclaes) ha renovado su Junta Directiva y ha elegido como nuevo presidente al empresario segoviano Pablo Sousa Otero, en un momento que resulta clave apra este sector en la región.

Sousa presidía hasta a hora la Asociación Segoviana de Estaciones de Servicio (ASES) y releva a Lorenzo Colomo Puertas, que ha liderado la federación desde noviembre de 2018.

Durante ese periodo, Colomo ha dirigido la defensa de los intereses del sector en un contexto de profundas transformaciones, marcado por cambios normativos, la irrupción de nuevas tecnologías y una progresiva transición hacia fuentes de energía alternativas. Pese a dejar la presidencia, Colomo no se desvincula de la organización y ha asumido las funciones de secretario en la nueva etapa.

La Junta Directiva renovada queda constituida con Sousa como presidente, acompañado por Ángel Fernández Rodrigo en la vicepresidencia. José Manuel Terceño González ocupará el cargo de tesorero, mientras que, como se ha señalado, Lorenzo Colomo Puertas asume la secretaría.

Con este nuevo equipo al frente, Fereclaes afronta una etapa que sus propios responsables describen como clave para el futuro del sector. Los retos más inmediatos son la adaptación a los nuevos modelos de movilidad--con el vehículo eléctrico como protagonista--, la digitalización de los negocios y la necesidad de mantener la competitividad de las estaciones de servicio en el conjunto de la comunidad autónoma.

Fereclaes integra a las asociaciones provinciales de estaciones de servicio de Castilla y León, a excepción de la provincia de Burgos, y forma parte de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (Ceees), organización de ámbito nacional integrada a su vez en la CEOE. Esta doble pertenencia refuerza la capacidad de la federación para trasladar las demandas del sector tanto ante las instituciones autonómicas como en los foros estatales.

El relevo en la presidencia sitúa al empresariado segoviano en un papel destacado dentro del sector en Castilla y León, en un momento en el que las estaciones de servicio se enfrentan a una transformación sin precedentes en su modelo de negocio tradicional.