Seguridad, limpieza, ocio para preadolescentes y atención al acoso, principales demandas de la Infancia en Valladolid

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, preside el Pleno del Consejo Municipal de la Infancia. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha acogido este jueves la celebración del Pleno del Consejo Municipal de la Infancia, con nuevos representantes de ocho centros escolares que han planteado al alcalde, Jesús Julio Carnero, y a las concejales presentes cuestiones sobre seguridad ciudadana, limpieza de espacios públicos, ocio para preadolescentes y atención a situaciones de acoso escolar.

Carnero ha presidido el Pleno, acompañado por la teniente de alcalde y concejal de Educación, Irene Carvajal, y la edil de Participación Ciudadana y Deportes, Mayte Martínez. Ha sido la segunda sesión de este órgano en 2025, pero con renovación de sus componentes, tanto titulares como suplentes.

Así, el Pleno queda conformado ahora por representantes de los colegios de Primaria, CEIP, Gonzalo de Córdoba, Miguel de Cervantes, San Fernando y Zorrilla; y de Secundaria, el instituto Juan de Juni, Maristas-La Inmaculada, Maristas-Centro Cultural y Nuestra Señora de la Consolación-Agustinas.

En la sesión, tras detallar Irene Carvajal las actuaciones que se han desarrollado en el ámbito de la infancia el pasado 6 de junio y avanzar las que se pondrán en marcha en lo que queda de año y en especial en Navidad; los menores representantes de la infancia han comenzado a plantear sus demandas y preguntas a los miembros del Gobierno municipal.

Una de las cuestiones que más se ha mencionado es la seguridad tanto del tráfico como ciudadana. Así, algunos de los niños han observado cruces y puntos donde hay sensación de "inseguridad".

El alcalde de la ciudad les ha hablado de la posibilidad de trasladar, a través de sus tutores, avisos sobre puntos problemáticos y también la campaña de actuaciones 'entornos escolares seguros', que ha aplicado ya medidas de "pacificación" del tráfico en zonas de cinco centros escolares y tiene en marcha obras en otros tres.

En cuanto a la seguridad ciudadana, los representantes del CEIP Miguel de Cervantes ha cuestionado sobre la seguridad en Las Delicias, a lo que el regidor ha respondido con una referencia a los Policías de Barrio, que "conocen las necesidades del barrio" y están asignados para trabajar por la seguridad en ese barrio en concreto.

La limpieza también se ha mencionado por parte de varios de los integrantes del consejo, como un alumno del IES Juan de Juni, en el barrio de La Rondilla, que ha expuesto que hay personas que arrojan basuras e incluso enseres al patio de su centro educativo.

El alcalde ha respondido con un mensaje en relación al civismo que considera necesario para el buen trabajo del Servicio de Limpieza, pues ha reflexionado que cuando alguien deposita un electrodoméstico o un colchón donde no debe da "una sensación de falta de limpieza, de que las cosas no funcionan", y resulta que se debe a que "alguien ha depositado algo cuando no corresponde".

CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN SOBRE LA LIMPIEZA

En el caso de los enseres, Carnero ha recordado que existe un teléfono al que se puede llamar para solicitar la recogida de enseres (983352581). Además, ha avanzado que el Ayuntamiento pondrá en marcha una nueva campaña de concienciación ciudadana para "volver a recordar" la importancia de la colaboración de los vecinos.

La situación de muchas baldosas, levantadas y que pueden suponer un "peligro" para niños y ancianos, ha sido otra reclamación de los escolares, ante lo cual el alcalde ha explicado que se trata de compaginar la protección de las especies arbóreas con la seguridad de los peatones. Por eso, recuerda que el Ayuntamiento actúa en puntos en los que lo considera necesario, pero intentan hacerlo "sin extirpar el árbol".

Otras demandas planteadas por los escolares han sido la oferta de ocio para preadolescentes, pues consideran que en muchos parques y espacios públicos están diseñados pensando en niños y no en "adolescentes". La concejal de Participación Ciudadana les ha hablado del programa de ocio alternativo Vallatarde, que oferta actividades para jóvenes a partir de 11 años, como los alumnos de 6º de Primaria y 1º de la ESO que forman parte del Consejo.

ACOSO ESCOLAR

La atención de situaciones de acoso escolar ha sido otro de los asuntos que han abordado los pequeños consejeros, con la propuesta de que exista una figura de ámbito municipal a la que se pueda acudir para asesoramiento para actuar en esos casos.

La concejal de Educación les ha explicado que esa figura la pueden encontrar en los 'agentes tutores', que son policías municipales asignados a los entornos de cada centro escolar y a los que pueden acudir, ha sugerido, para "contar aquello que quizás no os atreveis a contar a vuestros padres o profesores".

Pero Carvajal ha subrayado que los "referentes" si un menor sufre una situación así tienen que ser los padres y los docentes. "Abriros a ellos, contadles lo que os inquieta", ha animado.

También ha añadido que es "importante avisar" aunque el caso de violencia o intimidación no afecte a uno mismo. "No tiene que ser sólo violencia física", ha precisado.