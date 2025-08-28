Seis personas atendidas tras el incendio de una vivienda en La Adrada (Ávila)

ÁVILA, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Seis personas tuvieron que ser atendidas en la noche de ayer al verse afectadas por el humo de un incendio declarado en el primer piso de una vivienda de tres plantas situada en la calle Juan Ramón Jiménez en La Adrada (Ávila), informa el 1-1-2 a Europa Press.

Los hechos sucedieron a las 21.05 horas, momento en el que el centro de emergencias 1-1-2 dio aviso del incidente a Guardia Civil, bomberos de Ávila, bomberos de San Martín de Valdeiglesias y a Emergencias Sanitarias- Sacyl, que envió una UVI móvil, tres ambulancias soporte vital básico y un equipo médico de Sotillo.

En el lugar, el personal sanitario atendió a las seis personas afectadas, una mujer de 85 años que fue trasladada en UVI móvil al hospital de Talavaera de la Reina y tres varones de 70,85 y 45 años y dos mujeres de 66 y 75 años, que fueron evacuados en ambulancias soporte vital básico al centro de salud de Sotillo.