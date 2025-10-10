Seis prestigiosos chef participan en 'E- Tapas del Camino de Santiago' para promocionar la gastronomía de Palencia. - DIPUTACIÓN PALENCIA

Seis prestigiosos cocineros participan este 20 de octubre en el evento E-Tapas, organizado por la Diputación de Palencia para promocionar la gastronomía de la provincia.

Los seis profesionales trabajarán juntos para elaborar seis tapas que tendrán como base ingredientes de la marca Alimentos de Palencia y que serán diseñadas pensando en su viabilidad en bares y restaurantes del Camino de Santiago, tal y como ha adelantado la Diputación.

El Monasterio Real de San Zoilo de Carrión de los Condes acogerá una jornada para "crear sinergias entre cocineros de prestigio nacional e internacional y para potenciar el talento local", con el fin de desarrollar tapas de alta calidad basadas en productos palentinos.

En la jornada van a participar tres cocineros de provincias por donde pasa el Camino de Santiago: Miguel Cobo, del Restaurante Cobo Estratos, en Burgos; Juanjo Losada, del Restaurante Pablo, en León, y Lucía Freitas, del Restaurante Atafona de Santiago de Compostela.

A ellos se unen otros tres cocineros de Palencia, seleccionados por su trayectoria y vinculación con los productos locales: Alvar Hinojal, del Restaurante Alquimia, en Valladolid; Andoni Sánchez, del Restaurante Villa de Frómista (Palencia), y Yovana González, del Mesón El Cerrato, también en Palencia. La presentadora del evento será la periodista gastronómica, Verónica Zumalacárregui.

Las tapas serán diseñadas para poder ser elaboradas en diferentes contextos, con especial atención a su viabilidad en bares y restaurantes del Camino, y se documentarán en formato vídeo y ficha técnica para su posterior difusión en las cartas de establecimientos de la provincia y del Camino de Santiago.

El evento está destinado a profesionales de la hostelería de la provincia de Palencia, estudiantes de escuelas de cocina, medios de comunicación y periodistas especializados en gastronomía, visitantes del Camino de Santiago interesados en la gastronomía local y establecimientos hosteleros a lo largo del trazado del Camino.

El proyecto e-Tapas del Camino de Santiago es una iniciativa de la Diputación de Palencia dentro de los fondos Europeos Next Generation EU y nace con el objetivo de poner en valor la riqueza gastronómica de la provincia de Palencia, vinculándola a uno de los itinerarios culturales más importantes de Europa: el Camino de Santiago.