La Semana Santa se salda con cinco fallecidos en siniestros de tráfico en CyL y 2,2 millones de desplazamientos

VALLADOLID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un total de cinco personas han perdido la vida en los cinco siniestros mortales de tráfico que se han producido en vías interurbanas entre las 15.00 horas del viernes 27 de marzo, hora a la que comenzó el dispositivo especial de vigilancia y regulación del tráfico de Semana Santa, hasta la medianoche del lunes 6 de abril.

Esta cifra supone tres víctimas mortales más con respecto a la Semana Santa del pasado año, en un contexto en el que los movimientos de largo recorrido han aumentado un 3,2 por ciento.

En concreto, durante los 10 días y medio de operación, se han registrado 2,25 millones de desplazamientos, según un comunicado remitido por la Delegación del Gobierno.

Por tipo de vía, el 100 por ciento de los fallecidos en carreteras convencionales, igual que en el año 2025. Además, aumentan los fallecidos por colisiones frontales (+3) y por colisiones frontolaterales (+1) y atropello a peatón (+1) y descienden los fallecidos por salidas de vía con 2 fallecidos menos que en la Semana Santa de 2025.

Por medio de desplazamiento, se ha registrado un fallecido esta Semana Santa era usuario vulnerable, si bien en 2025 no se registro ningún usuario vulnerable.

Aumentan también los fallecidos en turismos, con un fallecido más que en comparación con el mismo periodo del año anterior, siendo además el medio de desplazamiento que más vidas perdidas registra, con un total de 3 en 2026. También se registra un fallecido en furgoneta en 2026.

De los cinco fallecidos, dos de ellos eran mayores de 65 años, aunque en el año 2025 no se registró ningún fallecido mayor de 65 años.

La franja horaria que mayor número de personas fallecidas ha registrado continúa siendo la comprendida entre las 14.00 y las 19.59 horas de la tarde, con cuatro víctimas mortales, tres más que en 2025. Todos los usuarios de turismo y furgoneta hacían uso del cinturón de seguridad.

El miércoles 1 de abril fue el día en el que más víctimas mortales se produjeron, con tres fallecidos y por provincias Burgos contabilizó dos fallecidos, mientras que en León, Palencia y Soria fue un fallecido en cada provincia.