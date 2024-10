Ángela Molina defiende la muerte con "dignidad" en la tragicomedia musical 'Polvo serán'

Carlos Marques-Marcet firma esta tragicomedia musical sobre la muerte y la condicionalidad del amor

La actriz Ángela Molina (Madrid, 1955) se mete en la piel de una mujer que elige la eutanasia ante una enfermedad terminal en 'Polvo serán', película del cineasta catalán Carlos Marques-Marcet que ha inaugurado la 69 Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), en la que la intérprete ha defendido la "responsabilidad" de "cada uno" de "hacer un camino que se acerque" al de su "propia dignidad".

"Hay que hacerlo como deseamos", ha manifestado la actriz en la rueda de prensa posterior a la proyección del filme, una tragicomedia musical sobre la decisión de morir y la condicionalidad del amor, que presenta a Claudia (Molina), quien padece una enfermedad terminal y decide hacer su último viaje a Suiza.

Se trata de un viaje sin retorno al que decide acompañarla Flavio (Alfredo Castro), que no se ha separado de ella en 40 años, todo ello mientras su hija Violeta (Mònica Almirall, en su debut) se convierte en mediadora entre sus padres y todo aquello que dejan atrás.

La producción hispano suiza pone el foco en las consecuencias de poner fin a la vida propia y lo hace a través de un musical en el que destacan la banda sonora de María Arnal, las propias interpretaciones, incluso cantando, de parte del elenco, y, especialmente, las coreografías de la prestigiosa compañía La Veronal, que acompañan a la protagonista en su relación con la muerte.

Premiada con el máximo galardón en la Sección Platform del Festival de Cine de Toronto, la película compite en la Sección Oficial de Seminci, que acoge así su estreno europeo y donde han estado este viernes presentes su director, productores y parte de su elenco.

Sobre la temática central de la cinta, la muerte, Molina ha señalado que "hay tantas formas de morir como personas hay en esta vida" y ha subrayado que, a su juicio, "cada uno tiene que asumir la responsabilidad" de la "relación que ha de establecer" con "hacer un camino que se acerque" a su "propia dignidad".

Por su parte, el actor y director de teatro chileno Alfredo Castro, quien interpreta a la inseparable pareja del personaje de Molina, ha destacado que 'Polvo serán' es una película "sobre amor más que sobre la muerte", el cual ve como un tema "difícil". "Cuando no hay ley de eutanasia, es un tema salvaje", ha expresado al respecto.

Por su parte, Marques-Marcet ha reconocido que era un tema "arriesgado", al igual que la forma en la que se ha abordado, pero ha incidido en la importancia de "jugársela" para "abrir debates" y "llevar las cosas a lugares donde se hagan preguntas".

En este contexto, ha afirmado que tratar la muerte es algo "difícil" por lo que ha optado por hacerlo "desde diferentes lugares" y "lenguajes", como la danza que ha ayudado a "construir" la historia.

LA MUERTE Y LA CONDICIONALIDAD DEL AMOR

Asismismo, el cineasta ha precisado que la película no solo habla sobre la "condición de la muerte", si no también sobre la "condicionalidad del amor". "La muerte y el amor siempre van unidos", ha apostillado, para aseverar que "políticamente es importante pensar que uno no vive solo", si no que cuando toma una decisión lo hace "con un montón de gente alrededor".

"Me parecía muy complejo investigar esos límites entre el amor y la dependencia", ha agregado también el cineasta, quien, por otro lado, ha detallado que tenía el "deseo" desde "hacia tiempo" de tratar el "final" de la vida, lo que hizo finalmente tras conocer una historia de unos amigos que querían ir a Suiza para acceder a la eutanasia, como los protagonistas.

Por otra parte, Marques-Marcet, que presenta así su película más ambiciosa hasta el momento, por presupuesto y producción, ha puesto en valor el trabajo de María Arnal y La Veronal, compañía de quien ha resaltado su "manera de acercarse a lo oscuro".

Y es que las coreografías que acompañan a la protagonista y su familia en momentos clave de su relación con la muerte elevan una cinta en la que también brillan las composiciones de Arnal, además de emotivos momentos marcados por la inconfundible voz de Antonio Molina, padre de la actriz, o la potente voz de la cantante Maria Callas.

Escrita por Marques-Marcet junto a Clara Roquet y Coral Cruz, la película, que opta a la Espiga de Oro en la Semana vallisoletana, llegará a los cines el próximo 15 de noviembre.

MARQUES-MARCET

Marqués-Marcet nació en Barcelona en 1983 y se fue a Los Ángeles con una beca para cursar un máster en Dirección Cinematográfica en la UCLA. Comenzó su carrera como montador y en 2014 estrenó '10.000 KM', su debut como director.

Tras su estreno en SXSW, donde ganó el Premio especial del jurado, la película fue nominada a los Premios del Cine Europeo y ganó el Goya al mejor director novel. El cineasta continuó su carrera como director con 'Tierra firme' (2017), seleccionada en SXSW Rotterdam o BFI Londres, y 'Los días que vendrán' (2019), que se estrenó en la Sección Oficial de Rotterdam.

También ha dirigido varios programas para plataformas como HBO, Movistar Plus+ y Atresmedia. 'Polvo serán' (2024), es su cuarto y último largometraje, que tuvo su estreno mundial en el Festival de Toronto.