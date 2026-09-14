Seminci presentará la película 'Benigno', de David Baute.

VALLADOLID 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Cine Internacional de Valladolid (Seminci) acogerá en esta edición la película 'Benigno', dirigida por David Baute. El largometraje participará en la sección Alquimias, un espacio dedicado a historias arraigadas en latitudes diversas que retratan un momento y un lugar determinados mientras componen un fresco de la condición humana a partir de relatos locales con espíritu universal.

El filme, que ha realizado su premier mundial en el Festival Internacional de Cine de Shanghai, cuenta la historia de un anciano de 88 años que decide pasar sus últimos momentos en soledad y despedirse del mundo en su casa natal, rodeado de las montañas y el mar de Garachico. Se trata de un ensayo sobre la cotidianidad y el hogar que ha sido rodado íntegramente en Super 8 mm.

El equipo técnico de la cinta ha contado con Mauro Herce como director de fotografía, galardonado con el Premio a la Mejor Dirección de Fotografía de la Academia del Cine Europeo en 2026 por 'Sirat'. Asimismo, Raúl Barreras, conocido por su trabajo en '20.000 especies de abejas', se ha encargado del montaje del largometraje.

David Baute cuenta con una amplia trayectoria cinematográfica tras haberse formado en el Instituto Oficial de Radio Televisión Española, la Escuela Superior de Artes y Espectáculos de Madrid (TAI) y la Escuela Internacional de Cine de la Habana. Su anterior trabajo, 'Mariposas negras', se ha hecho con el Premio Goya, el Premio Gaudí y el Premio Platino a Mejor Película de Animación en 2025.

El proyecto ha sido producido por Tinglado Film, una productora independiente creada hace 25 años en Canarias y especializada en cine de realidad y animación. La película ha recibido también el elogio del director José Luis Guerín, quien ha destacado su ética artesanal y eco-responsable, así como la unión entre su belleza formal y su estilo de producción.