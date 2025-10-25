Seminci recibe este domingo a Alexander Skarsgard y Luis Tosar, protagonistas de sendos estrenos

VALLADOLID, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) recibirá este domingo, 26 de octubre, al famoso actor sueco Alexander Skarsgard, que protagoniza 'Pillion', y vivirá el estreno mundial de 'Golpes', la esperada ópera prima de Rafael Cobos que cuenta con Luis Tosar.

En concreto, Skarsgard acompañará al cineasta Harry Lighton en la proyección y coloquio de 'Pillion' en el Teatro Calderón, espacio en el que recalarán también en la jornada del lunes día 27 para participar en una rueda de prensa de presentación del filme, que tiene su estreno en España en Seminci.

La propuesta, ganadora del premio a Mejor guion en la sección Un Certain Regard de Cannes, opta así a la Espiga de Oro de la Sección Oficial, además de a la Espiga Arcoíris, por su temática, ya que adapta la novela queer 'Box Hill', de Adam Mars-Jones

De la mano de la interpretación de Alexander Skarsgard, Lighton convierte una historia de sumisión y deseo en una largometraje sobre los límites del amor y la vulnerabilidad emocional a través de una arriesgada mirada irónica.

Otra de las actividades importantes de este domingo será el estreno mundial de 'Golpes', que llega al Teatro Calderón tras el éxito de la serie de Cobos 'El hijo zurdo' (2023), premiada en Cannes.

En su debut como director, el sevillano, doble ganador del Goya al Mejor guion por 'La isla mínima' (2015) y 'El hombre de las mil caras' (2017), firma un thriller inmersivo protagonizado por Luis Tosar y Jesús Carroza, y coescrito junto a Fernando Navarro. El equipo de la película ofrecerá una rueda de prensa en esta jornada.

En 'Golpes', Migueli, recién salido de prisión, reúne a su antigua banda criminal y vuelve a delinquir a espaldas de su hermano Sabino, el policía encargado de detenerlo. Ambientada en la calurosa y corrupta Sevilla de los años 80, Cobos combina el frenetismo del cine negro con el estilo fabulístico del cine quinqui, para ofrecer una mirada contemporánea sobre la marginalidad, la memoria y los lazos familiares.

La cinta, programada en Sección Oficial, cuenta además con la banda sonora de Bronquio, quien aporta su sello electrónico a esta historia sobre un país empeñado en cerrar viejas heridas. El equipo de la propuesta visita Valladolid para la presentación.

Por su parte, 'La chica zurda', de la cineasta taiwanesa Shih-Ching Tsou, se proyectará también este domingo en el Teatro Calderón en una jornada en la que estará presente su directora, que compite por la Espiga de Oro con esta propuesta.

Tras su paso por la Semana de la Crítica del Festival de Cannes, esta cinta --producida, coescrita y montada por Sean Baker-- , narra la historia de I-Jing, una niña que recorre con curiosidad un mercado nocturno de Taipéi mientras su madre lucha por sacar adelante a la familia. Con sutileza y vivacidad, Tsou firma una oda a la resiliencia femenina y al espíritu rebelde de la infancia.

El domingo también será el turno del estreno nacional de 'Dos fiscales', del director ucraniano Sergei Loznitsa, que regresa a la ficción siete años después de 'Donbass' (2018). Inspirada en hechos reales, la película traslada al espectador a 1937, cuando un fiscal soviético recibe una carta anónima que podría cambiar el destino de un prisionero acusado injustamente.

Estrenada en la Sección Oficial de Cannes, 'Dos fiscales' explora los mecanismos de control y represión del régimen estalinista para sumergirse en un los laberintos de la corrupción.

DEBUT DE 'LEO & LOU'

Asimismo, la jornada dominical acogerá, en la sección Proyecciones Especiales, el largometraje 'Leo y Lou', en la Gala de RTVE, que se celebrará en el Teatro Zorrilla. La película, dirigida por Carlos Solano --nominado al Goya en 2016 por 'Extraños en la carretera'--, propone una divertida road movie protagonizada por Isaac Férriz y la joven Julia Sulleiro.

La trama sigue a Leo, una niña de diez años que escapa de un centro de acogida y cruza su camino con Lou, un tipo gruñón que cree hacerle un favor devolviéndola a casa, sin saber que acabará convertido en su compañero de fuga rumbo a una competición de pesca. Juntos vivirán un viaje por tierras gallegas lleno de aventuras, que hará que vuelvan encontrarse con una parte olvidada de sí mismos.

Por otro lado, en otras secciones del festival, destaca 'With Hasan in Gaza', del cineasta palestino Kamal Aljafari, que presenta un retrato testimonial sobre la vida en Gaza en 2001.

A través de tres cintas, refleja la búsqueda de un antiguo compañero de prisión del año 1989 --un hombre perdido en el tiempo y en la guerra-- y se convierte en un viaje por carretera desde el norte al sur de Gaza junto a Hasan, un guía local cuyo destino sigue siendo desconocido. Una reflexión cinematográfica sobre la memoria, la pérdida y el paso del tiempo que muestra una Gaza del pasado.

Además, en la sección Punto de Encuentro y en estreno nacional se proyectará 'Good Boy', del director polaco Jan Komasa. La película sigue a Tommy, un joven 'hooligan' de 19 años cuya vida de drogas, fiestas y violencia da un giro inesperado cuando es secuestrado por un desconocido. Al despertar, se encuentra encadenado en el sótano de la aislada casa familiar de Chris, su esposa Kathryn y su hijo Jonathan.

La familia intentará reformar su comportamiento a través de juegos mentales, en un inquietante thriller psicológico protagonizado por el actor británico Stephen Graham, reciente ganador de un Emmy por la serie 'Adolescencia'.