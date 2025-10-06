Seminci reúne en Punto de Encuentro una reflexión sobre el colonialismo, la identidad y la supervivencia

VALLADOLID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La 70 edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), que se celebrará del 24 de octubre al 1 de noviembre, ofrecerá en la sección 'Punto de Encuentro' una selección de largometrajes inéditos en España que abordarán cuestiones como el colonialismo, la identidad, la marginación social o la supervivencia en contextos de violencia estructural.

Las películas elegidas, procedentes de cineastas consolidados y de nuevos talentos, comparten una mirada hacia identidades silenciadas en escenarios que van desde el legado colonial en África y Palestina hasta las tensiones sociales derivadas de la gentrificación o la homofobia, pasando por el retrato de una juventud fracturada.

Entre los directores participantes figuran nombres reconocidos como el alemán Ulrich Köhler, Oso de Plata a la mejor dirección en la Berlinale por 'Sleeping Sickness', o el polaco Jan Komasa, nominado al Óscar por 'Corpus Christi', según un comunicado de la Seminci recogido por Europa Press.

También se suma Stillz, realizador de videoclips para artistas como Bad Bunny, Rosalía, Coldplay o Katy Perry, que debuta en el largometraje con 'Barrio triste', una propuesta de metraje encontrado ambientada en el Medellín de finales de los 80.

'PALESTINE 36'

La cineasta palestina Annemarie Jacir, autora de 'La sal de este mar', competirá con 'Palestine 36', una producción con Jeremy Irons, Liam Cunningham y Hiam Abbass que recrea las revueltas de 1936 contra el Mandato británico, consideradas "el mayor levantamiento al que se enfrentó el Imperio británico en Oriente Medio".

El colonialismo también vertebra 'Gavagai', último trabajo de Köhler, ambientado entre Senegal y Berlín, mientras que Komasa presenta 'Good Boy', un thriller psicológico protagonizado por Anson Boon, Stephen Graham y Andrea Riseborough que explora los límites morales de la rehabilitación.

AMOR QUEER

La sección incorpora además títulos como 'The Souffleur', del argentino Gastón Solnicki, con Willem Dafoe como protagonista en un relato sobre la desaparición de un histórico hotel vienés; o 'En el camino', del mexicano David Pablos, premiada en la última Mostra de Venecia con el Orizzonti a la mejor película, que narra una historia de amor queer en el norte de México en medio de la violencia del narcotráfico.

El apartado 'Punto de Encuentro' se completa con las cintas ya anunciadas 'A Sad and Beautiful World', de Cyril Aris; 'Anoche conquisté Tebas', de Gabriel Azorín; 'Between Dreams and Hope', de Farnoosh Samadi; '¿Cara o cruz?', de Alessio Rigo de Righi y Matteo Zoppis; 'Death Does Not Exist', de Félix Dufour-Laperrière; 'Forastera', de Lucía Aleñar; 'Growing Down', de Bálint Dániel Sós; 'Kika', de Alexe Poukine; 'La risa y la navaja, de Pedro Pinho; 'Little Trouble Girls', de Urka Djukic; 'Mad Bills to Pay (or Destiny, dile que no soy malo)', de Joel Alfonso Vargas.

También se suman las cintas de 'Nino', de Pauline Loquès; 'Olivia y el terremoto invisible', de Irene Iborra; 'Phantoms of July', de Julian Radlmaier; 'Rebuilding', de Max Walker-Silverman; 'The Luminous Life', de João Rosas, y 'Wild Foxes', de Valéry Carnoy.

BRENDAN FRASER

Por otro lado, la Seminci acogerá el estreno en la Sección Oficial Fuera de Concurso, el segundo largometraje de la realizadora japonesa Hikari y protagonizada por Brendan Fraser, 'Rental Family'. La película parte de un fenómeno real para presentar una reflexión sobre la soledad en la sociedad contemporánea.