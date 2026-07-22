Sen cree que la recuperación del palacio de Quexigal en Cebreros (Ávila) permite generar empleo y dinamizar la zona

CEBREROS (ÁVILA), 22 (EUROPA PRESS)

El delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, ha visitado las nuevas instalaciones como hotel de lujo del palacio de Quexigal, en la localidad abulense de Cebreros, cuya recuperación "contribuye al mantenimiento y mejora del patrimonio arquitectónico".

Así la ha aseverado Sen en la visita al palacio, donde ha estado acompañado por el alcalde de la localidad, Pedro José Muñoz, y el alcalde de Candeleda y diputado provincial, Carlos Montesino.

Además, Nicanos Sen ha reconocido "el magnífico trabajo realizado por el Ayuntamiento de Cebreros y, en concreto, por la corporación municipal, para que este proyecto pudiera salir adelante.

Como ha indicado, las actuaciones realizadas en el palacio de Quexigal responden a tres objetivos como son "la conservación de un patrimonio excepcional que es Bien de Interés Cultural, la generación de empleo y la dinamización de la economía".

Asimismo, ha remarcado que estas actuaciones demuestran que los fondos públicos llegan al medio rural y a los municipios pequeños.

EL QUEXIGAL.

El Quexigal (o Quejigal) es un palacio renacentista que en 1991 fue declarado Bien de Interés Cultural con categoría de monumento. El proyecto hotelero de la empresa 'QX Palace2, S.L' recibió cuatro millones de euros a través de los incentivos regionales que concede el Gobierno con el objetivo de contribuir a la creación de empleo en regiones con un menor desarrollo económico.

Fue construido en 1563 por el arquitecto Juan de Herrera y estaba considerado como la casa de campo más lujosa de Europa. En él se alojó el rey Felipe II en sus desplazamientos hacia el Monasterio de El Escorial. En 1564 Felipe II adquirió la propiedad de El Quejigal para que sirviera de sustento maderero a la obra del Monasterio de El Escorial.

Una vez talados todos los pinos que había en dicha propiedad, se decidió probar a cultivar viñas y olivos.

En 1979 la propiedad, y todo su contenido, fue subastada por Sotheby's y a partir de ese momento la finca del Quejigal pasó a manos de Vega-Sicilia, quienes en la actualidad producen en ella vino blanco y miel.

Actualmente, el palacio de Quexigal es un tesoro del patrimonio español y ha sido rehabilitado para hotel con apertura prevista en 2027, gracias a la cadena de hoteles de lujo Six Senses.