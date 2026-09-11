Sen destaca el papel de Benteler en Burgos tras destinar 1,9 millones del PERTE-VEC a su planta. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CYL

VILLALONQUÉJAR (BURGOS), 11 (EUROPA PRESS)

El delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, ha visitado esta mañana las instalaciones de la firma alemana Benteler en el municipio burgalés de Villalonquéjar, donde ha conocido las actuaciones industriales realizadas por la compañía a través del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica-Vehículo Eléctrico y Conectado (PERTE-VEC).

Durante el recorrido, en el que ha estado acompañado por el presidente BAM, Ricardo García García, y por el 'plant manager' de Burgos y Palencia, Álvaro Díez Barbero, ha conocido los avances financiados con 1,9 millones de euros procedentes de los fondos europeos Next GenerationEU del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España.

En el transcurso de la visita, Nicanor Sen ha destacado el papel desempeñado por la firma germana en el desarrollo industrial y económico de Burgos y de su provincia, al tiempo que ha remarcado la importancia de los proyectos PERTE-VEC para fortalecer el sector automovilístico en Castilla y León.

Asimismo, el representante gubernamental ha asegurado que estas actuaciones constituyen "un ejemplo más de cómo los recursos europeos permiten el desarrollo de las empresas castellanas y leonesas" y ha insistido en que demuestran la competitividad de la industria de la automoción en la comunidad autónoma, en España y en Europa.

El proyecto impulsado con estos fondos públicos ha contemplado tres fases de actuación en la planta burgalesa, iniciándose la primera en 2023 con el diseño y desarrollo de dos nuevas líneas de producción destinadas a un concepto de sistema de suspensión adaptable al vehículo eléctrico en ambos ejes.

Posteriormente, la inversión de 2024 se ha dirigido a implementar mejoras de eficiencia energética para la fabricación de un nuevo eje eléctrico, mientras que la partida de este año se ha destinado a optimizar la eficiencia energética en los procesos de soldadura y montaje del brazo trasero de la plataforma VAN.EA, desarrollada en exclusiva para el vehículo eléctrico y conectado.

La compañía Benteler, fundada en la ciudad alemana de Bielefeld en 1876 por Carl Benteler como una ferretería, comenzó su relación con la automoción en 1935 tras recibir un encargo para fabricar tubos de escape destinados al modelo Ford Eifel.

Tras la Segunda Guerra Mundial, la empresa ha participado activamente en la reconstrucción industrial con la producción de maquinaria, bicicletas e incluso automóviles compactos, hasta orientar su estrategia hacia la fabricación especializada de componentes estructurales y sistemas de suministro 'just-in-time' para constructores globales.

Su implantación en Burgos se remonta a 1990, fecha en la que construyó desde cero su primera fábrica fuera de Alemania, hito que ha marcado el inicio de su expansión internacional y desde donde gestiona actualmente gran parte de la Región Sur de Europa.

Aquella instalación inicial se ha transformado 36 años después en una red global compuesta por 72 plantas distribuidas en mercados como Estados Unidos, China, India, Sudáfrica, Marruecos o Arabia Saudí, habiendo reforzado en 2022 su apuesta por la movilidad con la marca HOLON para el desarrollo de transporte autónomo.