Sen, sobre la gestión de incendios: "Me sorprendió que Mañueco pidiera más medios por carta y no a través del Cecopi"

VALLADOLID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno, Nicanor Sen, ha reconocido que le sorprendió que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, pasara de decir que el operativo estaba dimensionado a pedir más medios dos días después a través de una "carta" al jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, con exigencias "similares a otras dos Autonomías" y no utilizara el "Cecopi autonómico" como hasta entonces.

"Lo que más me sorprendió, independientemente de cuál fuera el contenido de estas peticiones, prácticamente idénticas a las de otras dos comunidades autónomas, es que esos medios no se solicitaran y se valoraran en el Cecopi autonómico, que es el organismo en el que hay que llevar a cabo estas peticiones", ha reflexionado en rueda de prensa y en la que ha detallado los medios aportados por el Gobierno para hacer frente a la oleada de incendios que asoló la Comunidad en el mes de agosto.

El representante gubernamental ha calificado de "cordial y meramente profesional" la relación que ha mantenido con el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones. A su juicio, ha habido "lealtad institucional absoluta" del Gobierno hacia Castilla y León durante estos episodios y que todos los medios que se pidieron a través del órgano se le brindaron a la Junta.

Sobre las peticiones ciudadanas de decretar el Índice de Gravedad Potencial (IGR) 3, Sen ha insistido en que esa decisión era "competencia" del Gobierno autonómico. "Fue una decisión política que adoptó la comunidad autónoma y que el Gobierno de España defiende dentro de lo que es el marco competencial", ha argumentado, si bien, "comprende" que los ciudadanos lo exigieran ante una situación "completamente extraordinaria".

En cuanto a los medios, el delegado del Gobierno ha detallado que el Gobierno aportó desde el pasado 8 de agosto, a través de varios ministerios y del mecanismo europeo de Protección Civil, 5.700 efectivos y más de 900 medios, la mayoría de ellos aéreos.

En concreto, desde el Ministerio del Interior se desplegaron a más de 3.000 efectivos entre Guardia Civil y Policía Nacional, con 15 drones policiales y dos helicópteros, seis oficinas móviles de atención al ciudadano y otros 15 drones de vigilancia aportados por el Instituto Armado.

En referencia a los medios aportados desde el Miteco, han participado todas las BRIF existentes en Castilla y León (Lubia, Tabuyo del Monte y Puerto el Pico) y varias con base en otras comunidades autónomas. Además, se sumaron las UMAP, unas centrales de operaciones móviles, dotadas de diversos sistemas de meteorología, comunicaciones, captación y transmisión de información que integrados en sistemas informáticos que constituyen una herramienta de apoyo al director de Extinción en la toma de decisiones.

Por otra parte, en cuanto a medio Aéreos, el Ministerio para la Transición Ecológica ha aportado helicópteros bombarderos, aviones anfibio, aeronaves de Coordinación y aviones de carga en tierra. En total este Ministerio ha aportado en 37 incendios en Castilla y León más de 920 servicios de brigadistas y 213 de medios, 207 de ellos aéreos.

MINISTERIO DE DEFENSA

En cuando al personal dependiente del Ministerio de Defensa, las Fuerzas Armadas; la participación más destacada, por su formación y medios, ha sido la de la Unidad Militar de Emergencias (UME), ha explicado Sen que ha cifrado en 1.700 militares con casi 650 medios, entre aéreos y terrestres, la aportación del Ejército.

Además, activó a sus efectivos aéreos y del Grupo 43, que pilotan aviones-cisterna Canadair, de los que llegaron diez para unirse a la extinción de incendios en varios puntos de Castilla y León. Realizaron unas 4.000 descargas y un total de 1.440 horas de vuelo en 437 intervenciones.

Las características los incendios sufridos en Castilla y León, "especialmente graves en León y Zamora", hicieron que la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior activará el Mecanismo Europeo de Protección Civil en previsión de necesidad por parte de las Comunidades Autónomas afectadas.

Concretamente a Castilla y León llegaron 66 bomberos y 6 medios aéreos, que provenían de Italia, Holanda, República Checa, Eslovaquia y Francia. Destaca también la puesta a disposición del Programa Copernicus y el uso de satélites de la Unión Europea para el monitorizar y conocer la evolución de los incendios, ha analizado Sen.

Igualmente, algunas comunidades autónomas activaron mecanismos para participar en los incendios de la comunidad. En concreto, enviaron medios Aragón, Andalucía, Cataluña, País Vasco, Valencia, Cantabria, Castilla-La Mancha, Madrid y Extremadura.

"La mejor arma que tenemos para luchar contra los incendios es la prevención y la lealtad institucional. Entre toda la sociedad debemos lograr que ese Pacto de Estado contra la emergencia climática se haga una realidad y adaptemos nuestros medios a la lucha contra los nuevos fenómenos adversos que generan emergencias como la vivida en Castilla y León el pasado mes de agosto", ha concluido.