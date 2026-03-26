La 'Sentencia' de Poncio Pilatos, condenando a Jesús, abre los desfiles procesionales en Palencia

Archivo - Palencia. Catedral de Palencia - EUROPA PRESS - Archivo

PALENCIA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

'La Sentencia' que Poncio Pilatos dictó para condenar a Jesús a morir crucificado abrirá el Viernes de Dolores los desfiles procesionales de la Semana Santa de Palencia, Declarada de Interés Turístico Internacional, con el paso de 'Nuestro Paseo Jesús de la Sentencia', que inicia así su camino para morir en la Cruz alumbrado por la cofradía del mismo nombre.

El desfile partirá a las 20.00 horas desde la Catedral con una imagen que cuenta con una gran devoción entre los palentinos y que avanzará al son de las cornetas y tambores de la Banda de Música del Santísima Trinidad

Se dirigirá por la plaza de la Inmaculada, Jorge Manrique, hasta la capilla de las Agustinas Recoletas, donde se celebrará el homenaje a los difuntos, para continuar por Juan de Castilla, Barrio y Mier hasta la calle Mayor Principal, donde tendrá lugar la lectura de la Sentencia. Proseguirá por Marqués de Albadia, Pedro Fernández del Pulgar, Doctrinos, Isabel la Católica, San Marcos y Árbol del Paraiso, donde tendrá lugar una ofrenda flora.

Desde aquí, el desfile procesional dirigirá sus pasos hacía la Catedral.

Esta procesión conmemora el pasaje evangélico en el que Jesús es condenado injustamente, por Poncio Pilato, a morir crucificado.

Los cofrades de esta Cofradía visten túnica y capucha color burdeos con botonadura negra, zapatos, guantes y capa de color negro .