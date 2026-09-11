El servicio ambiental de la Junta denuncia en Becerril (Riaza) a dos personas por cazar palomas sin autorización - JCYL

SEGOVIA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los agentes medioambientales del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Segovia han intervenido en la localidad de Becerril, en el término municipal de Riaza, a dos personas que realizaban actividad cinegética sin contar con la autorización correspondiente, que en este caso es relativa a la caza de palomas, que estaban praticando sin los permisos obligatorios.

La actuación se enmarca en las labores de vigilancia y control que estos agentes desarrollan de manera habitual en los distintos cotos de caza de la provincia.

Los hechos se produjeron el martes 1 de septiembre, cuando los agentes localizaron a las dos personas mientras cazaban palomas en la zona.

Durante el control, los agentes comprobaron que ninguna de ellas disponía de la autorización necesaria del titular del aprovechamiento cinegético del terreno en el que se encontraban.

Ante esta circunstancia, han formulado la correspondiente denuncia y han decomisado las dos escopetas que portaban, así como las piezas abatidas, un total de cinco palomas torcaces.

La intervención ha tenido su origen en la información trasladada previamente a los agentes desde varios cotos de caza de localidades próximas a Riaza, que habían advertido de la posible realización de actividad cinegética sin autorización en la zona.

Esta colaboración ha permitido activar el dispositivo de control que ha derivado en la identificación de los dos cazadores.

Las labores de vigilancia forman parte de las funciones habituales que desarrollan los Agentes Medioambientales para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y contribuir a la adecuada gestión y conservación de los recursos cinegéticos.

Estas actuaciones se han intensificado desde la apertura de la media veda, el pasado 15 de agosto, y se han reforzado con motivo de la reciente apertura de la temporada de caza del corzo, el 1 de septiembre.

El ejercicio de la actividad cinegética debe realizarse de acuerdo con las condiciones establecidas en la normativa vigente y con las autorizaciones correspondientes para cada terreno cinegético.

La realización de actividades de caza sin contar con la autorización del titular del aprovechamiento constituye una infracción grave, conforme a lo establecido en la Ley 4/2021, de 1 de julio, de Caza y Gestión Sostenible de los Recursos Cinegéticos de Castilla y León.

Esta infracción conlleva multas de entre 2.000 y 10.000 euros, así como la retirada de la licencia de caza y la inhabilitación para obtenerla durante un periodo de entre uno y tres años, según lo establecido en la normativa.

Además, determinadas conductas relacionadas con la práctica de la caza sin autorización pueden ser constitutivas de un delito de furtivismo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 335 del Código Penal, sin perjuicio de la valoración que corresponda realizar a la autoridad competente en cada caso concreto.

Desde el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Segovia se ha subrayado la importancia de la colaboración entre los titulares de los aprovechamientos cinegéticos, los cazadores y los Agentes Medioambientales para garantizar el cumplimiento de la normativa en los distintos cotos de la provincia.

En este sentido, el organismo ha recordado a los titulares cinegéticos y a los cazadores la importancia de comunicar a los Agentes Medioambientales cualquier posible incumplimiento que detecten, con el fin de facilitar las labores de vigilancia y control sobre el terreno.