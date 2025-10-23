SESAL pone el foco en el cambio climático para prever los riesgos que pueden afectar a la seguridad alimentaria

La presidenta de la Sociedad Española de Seguridad y Calidad Alimentarias (SESAL), Rosa Urdiales, en la inauguración de la Reunión Anual de la entidad celebrada en la presente edición en León capital. - EUROPA PRESS

LEÓN 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Sociedad Española de Seguridad y Calidad Alimentarias (SESAL), Rosa Urdiales, ha manifestado este jueves que el cambio climático es un elemento a tener en cuenta de cara a la prevención de los riesgos que pueden afectar a la seguridad y la calidad alimentarias.

Según ha explicado, la población puede estar "tranquila" en el sentido de que el nivel de seguridad alimentaria tanto en España como en Europa es "muy alto", con unos estándares que cumple la mayor parte del sector.

Asimismo, ha expresado que los principales retos en la seguridad y calidad alimentarias giran en torno a prever los riesgos que podrían surgir en el futuro relacionados con la alimentación y adelantarse a ellos, así como investigar para que no lleguen a afectar a la población.

En este sentido, es necesario tener en cuenta lo que conlleva el cambio climático, por lo que resulta interesante producir de una manera asequible y más sostenible para que todo el mundo pueda tener acceso a una alimentación saludable y "a un precio razonable".

Rosa Urdiales se ha pronunciado de este modo en León, donde este jueves ha comenzado la XXI Reunión Anual de la Sociedad Española de Seguridad y Calidad Alimentarias bajo el lema 'Innovación, control sanitario y gestión del riesgo'.

REUNIÓN ANUAL

En el encuentro se abordan la necesidad de integrar la innovación tecnológica, la anticipación de riesgos emergentes y una gestión eficaz del riesgo alimentario en un entorno global cada vez más complejo y dinámico, condicionado por transformaciones geopolíticas, el crecimiento de la población y el cambio climático. La finalidad es proteger la salud pública, garantizar la soberanía alimentaria y fortalecer la competitividad del sector agroalimentario.

Estos escenarios cambiantes no solo afectan a la seguridad alimentaria, sino que también inciden en las decisiones de inversión y desarrollo del tejido empresarial, determinando el futuro de sectores "clave" en función de su capacidad de adaptación.

Durante la jornada, diferentes expertos comparten su conocimiento y experiencias para informar sobre los avances más recientes en el desarrollo de nuevos alimentos y nuevas tecnologías, la gestión de la diversidad microbiana y el control de patógenos persistentes como Listeria monocytogenes, cuya presencia genera importantes impactos económicos y reputacionales en la industria alimentaria.

INVESTIGACIONES EPIDEMIOLÓGICAS

Del mismo modo, se incide en el papel emergente de la secuenciación genómica como herramienta "indispensable" para el fortalecimiento de las investigaciones epidemiológicas, permitiendo una identificación más precisa de los agentes causantes de brotes y su trazabilidad.

La Reunión Anual también se adentra en el papel "esencial" del control oficial, tanto desde el punto de vista de la administración como del sector privado, como garantía de la calidad y seguridad alimentarias, que resulta "clave" para preservar la salud pública, la confianza de los consumidores y fomentar un entorno regulatorio "robusto y eficaz".

INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTO

Este encuentro constituye un espacio para el intercambio de conocimiento, experiencias y propuestas orientadas a consolidar un sistema alimentario más seguro, de mejor calidad, innovador, resiliente y sostenible.

Además de Rosa Urdiales, la inauguración de la Reunión Anual, celebrada en al Fundación Sierra Pambley, ha contado con la presencia del alcalde de León, José Antonio Diez y el vicepresidente primero de la Diputación de León y responsable de las áreas de Infraestructuras, Parque Móvil y Productos de León, Roberto Aller.

En la presente edición se ha elegido León para celebrar esta cita por tratarse de una provincia en la que hay una importante industria agroalimentaria y un sector primario muy destacado vinculado a los alimentos. "Creemos que es un enclave muy bueno para celebrar un evento de este tipo", ha apuntado Rosa Urdiales.

Además, ha recordado que en el año 2050 se calcula que habrá más de 9.000 millones de habitantes a los que habrá que "dar de comer", por lo que la innovación alimentaria es necesaria para ir produciendo los alimentos que demandará la población.