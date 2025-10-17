Shooting Locations Marketplace cierra esta edición con viajes a escenarios naturales de España, Portugal y Noruega

VALLADOLID 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Shooting Locations Marketplace, el mercado de contratación para la industria de los rodajes que organizan Feria de Valladolid y Spain Film Commission, ha cerrado este viernes su quinta edición con la puesta en marcha de varios viajes profesionales a escenarios naturales de España, Portugal y Noruega, destinados a mostrar el potencial de estos territorios como localizaciones de cine y televisión.

Los localizadores y productores participantes conocerán las posibilidades que ofrecen estos destinos, desde edificios singulares y patrimoniales hasta paisajes naturales, urbanos, rurales o industriales, además de estudios de grabación, según un comunicado de la organización recogido por Europa Press.

En total, se han programado ocho viajes coordinados por film commissions y empresas de servicios audiovisuales de Rías Baixas, Asturias, Cataluña, Andalucía, Canarias, Portugal, Noruega y Castilla y León, con experiencias "inmersivas" adaptadas a las características de cada región.

El itinerario diseñado por Castilla y León Film Commission incluye una selección de enclaves históricos y monumentales que recorrerán localidades como Urueña, Tordesillas, Zamora, Salamanca, Alba de Tormes, Ávila y Las Navas del Marqués, además de espacios como el Castillo del Buen Amor, los estudios Rodriwood en Ciudad Rodrigo, Los Ángeles de San Rafael o el Palacio de Riofrío.

PORTUGAL Y NORUEGA

El recorrido por Portugal permitirá conocer la región Centro, entre la frontera española y el Atlántico, una zona con patrimonio histórico, diversidad de paisajes y creciente actividad audiovisual.

Por otro lado, el itinerario de Noruega llevará a los participantes a descubrir los contrastes entre Bergen, los fiordos de Hardanger y Oslo, con la combinación de exploraciones de localizaciones naturales de "gran impacto visual" con encuentros con productores y técnicos noruegos.

Estos viajes de familiarización pretender convertir las reuniones de negocio en experiencias "reales" que permitan a los profesionales del sector descubrir el potencial creativo, técnico y visual de cada territorio.

Asimismo, esta iniciativa tiene el objetivo de atraer rodajes internacionales, fortalecer la red de colaboración entre film commissions y generar retorno económico y cultural en los territorios participantes.