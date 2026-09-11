Siete licitadores optan a la construcción del nuevo Mercado Norte de Burgos tras concluir el plazo de presentación

BURGOS 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Burgos, Juan Manuel Manso, ha informado de que un total de siete candidatos, entre empresas individuales y uniones temporales (UTEs), han presentado ofertas para acometer las obras del nuevo Mercado Norte, cuyo plazo de presentación concluyó a medianoche a través de la plataforma de contratación del Estado.

Manso ha apuntado que la mesa de contratación se reunirá el próximo lunes para iniciar la apertura de plicas, en un proceso que el Ayuntamiento prevé resolver con la adjudicación de las obras hacia la segunda semana de diciembre.

Salvo posibles incidencias de última hora registradas en alguna delegación gubernativa, el listado de aspirantes incluye a dos empresas en solitario (Ferrovial Construcción e Inexo) y a cinco UTEs: Llorente y Constructora San José; Hermanos Rubio junto a Geoxa y Constructora Jacinto Lázaro; Parque Norte Infraestructuras junto a ASCH y Alpesa; Acciona Construcción con Copsa; y, por último, el consorcio formado por Vilor Infraestructuras y Vilor Carreteras y Firmes.

La tramitación administrativa dará un paso clave este próximo lunes a las 09:00 horas con la constitución de la mesa de contratación. En esta primera sesión se abrirá el sobre electrónico A para comprobar la documentación administrativa y, en su caso, conceder el margen legal de tres días para la subsanación de posibles defectos.

Posteriormente, se procederá a la apertura del sobre B, que agrupa la propuesta técnica y los medios aportados por los licitadores sujetos a valoración. Este volumen de documentación será remitido a la arquitecta municipal encargada de emitir el informe técnico correspondiente. Solo una vez superada esa fase y evaluados los criterios objetivos y subjetivos se abrirá el sobre C, que contiene la oferta económica vinculada a las fórmulas matemáticas de puntuación.

Con todo el baremo completado, la mesa elevará su propuesta de adjudicación a la Junta de Gobierno Local. Aunque la planificación interna contempla la adjudicación definitiva de los trabajos hacia la segunda semana de diciembre, fuentes municipales han matizado la prudencia necesaria ante los plazos de fiscalización técnica y posibles eventualidades administrativas que puedan alterar el calendario previsto.