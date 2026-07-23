Siete policías nacionales en prácticas completan en Segovia doce meses de formación en la calle

La subdelegada del Gobierno, Marián Rueda, con los mandos de la Comisaría y los siete agentes en prácticas - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

SEGOVIA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comisaría de la Policía Nacional de Segovia ha incrementado su plantilla con siete agentes en prácticas que, tras superar las pruebas de acceso a través de una oposición y la formación en la Escuela Nacional de Policía de Ávila, completarán su formación práctica con actividad real en la calle, durante los próximos 12 meses.

La subdelegada del Gobierno, Marian Rueda, junto al secretario general de la Comisaría, Miguel Ángel Ramón, han recibido a estos agentes, la mayoría procedentes de la provincia de Segovia.

Los nuevos efectivos tienen edades entre los 25 y los 36 años y cuentan con una formación previa que abarca desde el Bachillerato hasta la licenciatura universitaria.

Los agentes pertenecen a la XLI Promoción de la Escala Básica de la Policía Nacional e ingresaron en la Escuela Nacional de la Policía en septiembre del año pasado, donde se han formado desde entonces, y a lo largo de este próximo año pasarán por las cinco brigadas existentes en la Comisaría: Seguridad Ciudadana, Judicial, Extranjería, Científica e Información.

Durante el verano, sus tareas se centrarán principalmente en el área de Seguridad Ciudadana.

La subdelegada del Gobierno ha remarcado que su trabajo es "esencial para la seguridad, convivencia y bienestar de los segovianos".

La representante gubernamental ha apuntado que, aunque Segovia muestra "buenos niveles de seguridad, es necesaria la dedicación, profesionalidad y esfuerzo para prevenir y resolver incidentes y actos delictivos".

Rueda ha añadido la necesidad de "formación y preparación precisa" para los nuevos retos policiales, "como la ciberdelincuencia", y ha pedido a los agentes en prácticas "cercanía con los ciudadanos, que se sientan acompañados, seguros, para resolver sus problemas con la eficiencia y agilidad mayores posibles".

Con la llegada de estos siete efectivos, la cobertura de la plantilla prevista en el Catálogo de Puestos de Trabajo de la Policía Nacional de Segovia ha alcanzado el 92 por ciento, del que un 15 por ciento corresponde a mujeres, un dato que sitúa a la Comisaría segoviana en una posición cercana a la práctica totalidad de su dotación teórica.