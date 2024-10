Manifestación el 10 de noviembre para exigir un "plan 112" de inversión para León

LEÓN 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO), Unión General de Trabajadores (UGT), Confederación General de Trabajadores (CGT) y Unión Sindical Obrera (USO) han convocado una manifestación el próximo 10 de noviembre para exigir un plan de inversión en la provincia de León, plan que irónicamente ha calificado de "112" ante el estado terminal en el que se encuentra.

Este jueves el secretario general de UGT León, Enrique Reguero; la secretaria general de CCOO, Elena Blasco; el secretario general provincial de USO, Antonio Nicolás, y el representante de CGT, Jesús López, han presentado en el Salón de los Reyes del Ayuntamiento de León esta movilización que será la cuarta de estas características en los últimos años.

Bajo el lema 'Más soluciones y menos cuentos', han llamado a la sociedad leonesa a movilizarse en una manifestación que partirá a las 11:00 horas de Gran Vía de San Marcos y recorrerá las calles del centro de la capital leonesa, terminando en la plaza de Regla, a los pies de la Catedral.

LEÓN EN "UNA CRISIS PERMANENTE"

El secretario general de UGT León ha defendido que los leoneses se encuentran "cansados, aburridos y muy cabreados" de que los políticos "siempre se olviden de León" a la hora de realizar inversiones y de que "la Junta culpe al Gobierno y viceversa".

Para UGT "llegó la hora de actuar" con el objetivo de denunciar "la situación de abandono y maltrato institucional" que, a su juicio, sufre la provincia, y se ha referido a la comúnmente denominada España Vaciada como "España vacilada". Reguero ha manifestado que si no existe voluntad política, "nada va a cambiar esta dinámica de caída libre que sufre nuestra provincia" y ha asegurado que "mientras la voz de León no se oiga fuera de la Comunidad, no existiremos".

Por último, el representante de la central sindical ha preguntado acerca de la llamada Mesa por León. Pregunta que ha dirigido a los miembros del Gobierno de España, a "aquellos que celebran el éxito de esta Comunidad" y a los anteriores responsables de la Diputación Provincial.

Por su parte, el dirigente de USO ha explicado que la convocatoria de la manifestación es lo que les corresponde en este momento a los agentes sociales, y ha calificado la situación que atraviesa León de "crisis permanente" en la que "nadie toma las decisiones para resolverla".

Según las palabras de Antonio Nicolás, esta crisis viene provocada por la salida de los jóvenes de la provincia, el trabajo precario, el desmantelamiento del sector primario, el abandono rural y la concentración urbana, la ausencia de desarrollo industrial, la falta de inversión en infraestructuras entre otras problemáticas que considera existen en el territorio.

En este sentido, ha reiterado que "nadie hace nada" para poner soluciones a una situación que ha tildado de "quiebra técnica". "Si en esta provincia no se toman determinaciones, se va a ahogar", ha añadido un portavoz sindical que ha resaltado el papel de estas organizaciones, "a través de la movilización, para encauzar esta situación".

CULPAN A LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

El representante de CGT ha indicado que "es el momento de iniciar una lucha colectiva absolutamente transversal que implique a toda la clase trabajadora, clase empresarial, estudiantes y pensionistas" para denunciar "el abandono de todas las administraciones públicas".

Para Jesús López, las instituciones son "responsables de su falta y mala gestión de la inversión pública, del desmantelamiento del Estado de bienestar, de los servicios públicos". También ha señalado "las malas prácticas" del empresariado leonés, que, según entiende, han sido responsables de "la precarización laboral de la provincia, incumpliendo sistemáticamente lo acordado en la negociación colectiva y los convenios".

La Confederación General de Trabajadores ha asegurado que "no solo los jóvenes se van de León", sino que lo hacen personas de todos los grupos de edad y que con ellos irán disminuyendo paulatinamente los servicios. Por estos motivos ha llamado a los leoneses a "tomar las calles" el próximo día 10 de noviembre para reivindicar un plan de emergencia de inversión, que "bien podría llamarse plan 112, por el estado terminal en el que se encuentra la provincia".

Finalmente, la secretaria general provincial de CCOO, ha subrayado que la crisis que denuncian, es económica, social, cultural y laboral que viene provocada por "la inacción" de las instituciones, por "las malas praxis" empresariales y por "esas reconversiones fantasma", que han causado "la agonía" de las comarcas leonesas.

"Tenemos muy claro que León va a salir a la calle", ha apuntado Elena Blasco, porque los leoneses están "cansados de promesas incumplidas de prósperos futuros industriales", también "enfadados por las malas prácticas empresariales que se enriquecen sin que revierta en la provincia" y por último, "decepcionados por la irresponsabilidad de las administraciones que han consentido esta situación".

"Esta movilización va de terminar con el inmovilismo de las instituciones, con la indiferencia social y política, va de superar la frustración, la depresión y de buscar un futuro para León donde los trabajadores tengamos un verdadero proyecto de vida que enriquezca a esta provincia y a su bienestar social", ha zanjado la representante de Comisiones Obreras.