Los sindicatos rechazan la "barrabasada" de propuesta de la Junta sobre el operativo de incendios, que no se mejora

VALLADOLID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos han rechazado la propuesta de la Junta de Castilla y León para modificar las relaciones de puestos de trabajo (RPT) y hacer fijos todo el año a los trabajadores del operativo de incendios en 2026, algo que consideran una "barrabasada" de la que no serán "cómplices" con unas medidas que además consideran que no mejorarán el dispositivo.

Así lo han expresado los responsables de UGT y CCOO tras la reunión de la mesa de Función Pública que se ha desarrollado a lo largo de toda la mañana cuya convocatoria anunció este miércoles la Junta con una propuesta para modificar las RPT y de personal funcionario y de personal laboral para "reforzar la estabilidad, las condiciones de trabajo y la modernización del operativo de extinción de incendios".

El vicesecretario de Administración Autonómica y Diálogo Social de UGT, Carlos Arenas, ha criticado en primer lugar que se haya convocado con 24 horas de antelación sin facilitar documentación, con datos que se han dado "en la mesa" porque "después de 40 años con un modelo de operativo de incendios que no les sirve pues ahora parece que quieren decir más o menos que quieren cambiar las cosas en 24 horas, pues eso es un poquitín complicado".

Así, ha afirmado que en UGT no serán "cómplices de sus barrabasadas" y ha censurado que ahora intenten aparentar que las cosas han cambiado. "Pues va a ser que no, porque lo único que quieren es salvarle el culo al señor Fernández --en referencia al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco--, que está a cuatro meses de unas elecciones y quiere aparentar que el tema de operativo ya está solucionado, y no es cierto", ha agregado.

Arenas, en declaraciones a Europa Press, ha incidido en que el modelo "sigue siendo el mismo", por lo que si el año que viene se dan las mismas condiciones climatológicas que éste, la situación será igual.

"Con esto no lo solucionan y además están dejando atrás a muchísimos trabajadores en muy malas condiciones, conceden parte de lo que los representantes de los trabajadores pedimos, pero solo a una parte de los trabajadores. Y entonces nosotros no podemos asumirlo y podemos aceptarlo", ha aseverado.

El responsable de UGT augura que les volverán a convocar, pero cree que será después de la votación del decreto ley que establece estas medidas, que se votará el 26 de noviembre en el Pleno de las Cortes y que, si se rechaza, supondrá que "todo esto quedará en agua de borrajas".

Por su parte, el coordinador del sector autonómico de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO Castilla y León, Juan Carlos Hernández, ha criticado "tanto las formas como el fondo", ya que en general la propuesta de la Junta "se limita a o bien cumplir compromisos anteriores".

Como ejemplo de ello ha puesto los acuerdos del Diálogo Social firmados en el año 2022 para ampliar el tiempo de trabajo del personal fijo discontinuo del operativo a los 12 meses. "Es un compromiso que ya tenían desde hace mucho tiempo, pero que en ningún momento aumenta ni mejora el personal del operativo de incendios", ha añadido Hernández, quien ha insistido en que el operativo de incendios va a quedar "exactamente igual de rácano, igual de insuficiente que con la situación actual".

El responsable de CCOO ha apuntado que todos los sindicatos han mostrado su rechazo a estas propuestas y ha reclamado a la Junta que "tome nota" y "varíe" sus planteamientos "para hacer y dotar de un operativo de incendios más potente".

Así, los sindicatos mantienen las movilizaciones en protesta por la situación del operativo de incendios y en reclamación de mejoras y un sistema público, que se retomarán el 26 de noviembre, cuando se vote el decreto ley en las Cortes, en una convocatoria conjunta después de las celebradas anteriormente como la del 13 de noviembre en las Cortes coincidiendo con la comparecencia del consejero de Medio Ambiente y Vivienda, Juan Carlos Suárez-Quiñones, para explicar el proyecto de presupuestos en la parte relativa a su departamento.

MEJORAS RETRIBUTIVAS

Por su parte, el consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha insistido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que hay muchos aspectos de la propuesta del Ejecutivo autonómico que "suponen una mejora".

"En conjunto hay un esfuerzo de mejora de las retribuciones y de condiciones laborales de los empleados públicos", ha afirmado Fernández Carriedo antes de que terminara la reunión de las mesas de personal funcionario y laboral.

En este sentido, ha incidido en que supone la extensión de la jornada a los 12 meses, que sea un operativo de carácter público, que se mejoren circunstancias de las retribuciones a través del complemento específico, la creación del cuerpo específico de categoría B, con la mejora de las retribuciones básicas, sueldo, pagas extras y trienios, y finalmente también de los complementos de destino, además de incluir esas condiciones de bombero forestal con las ventajas que conlleva.

"Es una oferta que yo creo que es muy positiva, es un importante esfuerzo que ponemos encima de la mesa", ha añadido el consejero, quien ha apuntado que "naturalmente, no siempre se alcanza el cien por cien de las reivindicaciones en cualquier negociación".