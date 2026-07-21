La "solución" para la cubierta del pabellón Pisuerga y el nuevo plazo de las obras se conocerán a finales de agosto

Obras en la cubierta del polideportivo Pisuerga de Valladolid. - GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA VALLADOLID

VALLADOLID 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha informado este martes de que la empresa de ingeniería encargada de la redacción el proyecto y de la dirección facultativa de las obras de reforma de las cubiertas del polideportivo Pisuerga entregará a la Fundación Municipal de Deportes (FMD) "la solución constructiva definitiva" a finales de agosto.

Así lo ha señalado el Consistorio una semana después de conocerse que las obras de la cubierta se encontraban paralizadas ya que las empresas que intervienen en este proyecto, adjudicado por aproximadamente un millón de euros, tenían dudas sobre la capacidad de la estructura del pabellón para soportar la nueva sobrecubierta que se instala.

La empresa proyectista realizará ahora "un recálculo" de la cubierta con el fin de "garantizar la capacidad portante de la estructura tras las deficiencias detectadas durante la ejecución de la reforma por la propia dirección facutativa de la obra".

Ésta señala, según el Ayuntamiento, que "en el momento actual de la ejecución de los trabajos es necesario una revisión del comportamiento de la estructura de la cubierta existente".

El plazo máximo que dispone la ingeniería para entregar la solución constructiva definitiva es el 31 de agosto y a partir de ese momento se podrán conocer los tiempos en los que la obra deberá estar concluida y se informará debidamente.

Ante las posibles afecciones sobre el uso de las instalaciones, que por el momento no se concretan, la FMD afirma que garantizará el desarrollo de las actividades deportivas y "en caso de que fuera necesario" ofertará localizaciones alternativas a usuarios y clubes deportivos que entrenan y juegan en dicho pabellón, entre ellos el Club Baloncesto Ciudad de Valladolid.