Soria cuenta con 42 centros de TDT y 539 sensores en 49 municipios dentro del proyecto Territorio Rural Inteligente

SORIA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Soria cuenta con 42 centros emisores de Televisión Digital Terrestre y con 539 sensores en 49 municipios, dentro del proyecto Territorio Rural Inteligente.

El consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, y el presidente de la Diputación de Soria, Benito Serrano, han mantenido una reunión de seguimiento de los convenios en materia de Televisión Digital Terrestre y Territorio Rural Inteligente. "Estas inversiones refuerzan la línea de trabajo que se desarrolla desde Diputación conjuntamente con la Junta lo que demuestra que la transformación digital son realidades que deben llegar a todos nuestros pueblos mejorando la calidad de vida, recursos y optimizando gastos", ha indicado el presidente de la Diputación de Soria.

COBERTURA TDT

El consejero ha recordado que la Junta mantiene en Soria una red de 42 centros emisores que garantizan la cobertura de TDT a más del 99 por ciento de la población, "muy por encima de las obligaciones estatales y de la cobertura ofrecida por los radiodifusores". "Esta red, que la Comunidad sostiene desde hace más de una década, supone un esfuerzo económico anual de 340.000 euros sufragados íntegramente por la Administración autonómica", ha señalado Sanz.

En este sentido, ha recalcado que, en noviembre de 2023 la Junta firmó con la Diputación de Soria un convenio para la mejora de la prestación del servicio de televisión digital, con una inversión total de 130.000 euros (65.000 euros aportados por cada institución). La vigencia del convenio se ha ampliado hasta diciembre de 2025 para garantizar que todas las actuaciones se ejecuten en plazo.

Durante 2024, la Junta concedió ayudas por valor de casi un millón de euros para la adquisición de receptores SAT-TDT HD, beneficiando a todos los solicitantes que cumplían los requisitos, entre ellos 299 vecinos de Soria, el 12,9 por ciento del total de beneficiarios.

COHESIÓN

El consejero ha señalado que "en una provincia como Soria, con municipios muy dispersos y baja densidad de población, mantener y ampliar la cobertura de la TDT es mucho más que una inversión en infraestructuras: es garantizar que cada hogar, por pequeño o aislado que sea, pueda acceder a la misma información y a los mismos contenidos que en cualquier gran ciudad".

Sanz Merino ha insistido en que "el acceso a la televisión digital en condiciones de igualdad es una cuestión de cohesión territorial" y ha lamentado que el Gobierno de España no haya destinado fondos a ampliar la cobertura de la TDT en Castilla y León, "a pesar de nuestras reiteradas solicitudes".

TERRITORIO RURAL INTELIGENTE

En cuanto al Proyecto Territorio rural Inteligente, el consejero ha señalado que surgió en 2017 de forma pionera por parte de la Junta para desarrollar una plataforma común para gestionar los servicios públicos que tienen que prestar las entidades locales. Así, se destinó 1,5 millones el desarrollo de la plataforma que se ha puesto a disposición de las entidades locales del a mano de las diputaciones. En el caso de la Diputación de Soria, ha aportado 60.000 euros.

Soria participa en el proyecto Territorio Rural Inteligente, que permite gestionar de forma eficiente servicios públicos mediante tecnología IoT. Actualmente, la provincia cuenta con 539 sensores instalados en 49 municipios, integrados en la plataforma digital de la Junta.

Entre ellos, el consejero ha destacado 431 sensores en 24 iglesias para monitorizar las condiciones de conservación del patrimonio cultural, incluidos 12 sensores en la ermita de San Saturio y 419 en los otros 23 templos repartidos por la provincia, instalados por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte. También los 29 dispositivos para la gestión inteligente del agua (contadores, caudalímetros, turbidímetros y biosensores). Asimismo, se incluyen 51 sensores de alumbrado público y cuatro de riego inteligente, además de once sensores de residuos y 13 para la monitorización de silos y depósitos de sal en materia de carreteras. Estos sensores fueron instalados tanto por la Diputación de Soria como por la Junta de Castilla y León.