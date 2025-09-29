Soria reconoce a los agentes con más de 25 años al servicio en la fiesta de la Policía Local

El alcalde de Soria y miembros del Ayuntamiento de la ciudad junto a los agentes galardonados. - AYUNTAMIENTO DE SORIA

SORIA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Soria ha celebrado este lunes la fiesta de la Policía Local, un acto en el que se han entregado distinciones a varios agentes por su trayectoria profesional con más de 25 años de servicio.

Tomás Zanfaño Diéguez, Manuel Lasanta Carpintero y David Las Heras Hernández han recibido este reconocimiento, mientras Javier Molina, coordinador del programa Viogen dentro del Cuerpo, ha recibido también una medalla conmemorativa, han informado a Europa Press fuentes del Ayuntamiento de Soria.

El acto ha comenzado con unas palabras del jefe de la Policía Local, José María Martínez, quien ha insistido en "reconocer y agradecer" el orgullo que supone "representar a todo el cuerpo de la Policía Local que se esfuerza por proteger y servir a los ciudadanos y ciudadanas de esta ciudad".

"Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a cada uno de ustedes, a su servicio y dedicación. Su trabajo es esencial para mantener la tranquilidad, la confianza y el respeto por la ciudad de Soria", ha manifestado Martínez.

Por su parte, el alcalde de Soria, Carlos Martínez, ha subrayado que la Policía Local es "el Cuerpo que más cerca está del día a día de las vecinas y vecinos, la primera cara a la que recurren ante un problema, una duda o una situación de emergencia".

"Sois, en definitiva, el rostro cercano del Ayuntamiento en la calle, los primeros embajadores cuando se acercan a visitar nuestra ciudad", ha señalado el primer edil.

Los condecorados en este acto han recibido la felicitación del regidor, que ha destacado que las distinciones son "algo más que una medalla" y ha subrayado que son "el reflejo de una vida dedicada a Soria, de noches y turnos que muchas veces no aparecen en los titulares, pero que son esenciales para que la ciudad funcione".

Durante el evento se ha reconocido también la labor de Javier Molina y del equipo Viogen y se ha hecho extensiva la gratitud a todas las instituciones y cuerpos implicados en la lucha contra la violencia de género. "No se entiende el Viogen sin la coordinación con otros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, con los juzgados, con los servicios sociales y con todas las instituciones que se suman", ha indicado el alcalde.

En esta línea, Martínez ha agradecido la colaboración de la Policía Nacional, Guardia Civil, Subdelegación de Defensa y servicios de emergencia, además del trabajo conjunto con los servicios municipales, bomberos y personal administrativo del Ayuntamiento, cuya "contribución es valiosa y apreciada".

OBRAS EN LA CIUDAD

En referencia al momento actual de la ciudad, el regidor también se ha referido a las obras en marcha, que "están transformando Soria y preparándola para el futuro, aunque generan incomodidades inevitables en la vida diaria".

En este sentido, ha incidido en que la Policía Local "es la cara más visible de la paciencia y de la pedagogía cívica que necesitamos para explicar que las obras son una inversión de futuro para todos y todas y el papel de los agentes para aliviar las molestias que generan durante el proceso".

El alcalde ha recordado, además, que en los próximos meses se continuará con el refuerzo de la plantilla de la Policía Local con nuevas incorporaciones, como parte de la apuesta del Ayuntamiento por dotar al cuerpo de los recursos necesarios.

En este sentido, ha apuntado que el pasado viernes 26 de septiembre se aprobó en Junta de Gobierno Local la convocatoria de 13 plazas de agentes.