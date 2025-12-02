Soria ¡YA! abre su proceso de Primarias al que pueden acceder sus 115 afiliados con un año de antigüedad

Toño Palomar (i) y Ángel Ceña anuncian el proceso de Primarias de Soria ¡YA! - EUROPA PRESS

SORIA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

Soria ¡YA! ha comenzado su proceso de Primarias para elegir al candidato que encabezará la lista de cara a las próximas elecciones a la Junta, y al que pueden acceder los afiliados con un año de antigüedad, un total de 115 en la actualidad.

El presidente de Soria ¡YA!, Toño Palomar, ha señalado que se abrirá un proceso de Primarias "transparente para todo aquel que quiera presentarse a las elecciones autonómicas de 2026 pueda hacerlo".

Así, podrán hacerlo personas afiliadas a Soria ¡YA! con unos requisitos mínimos como un año de afiliación, estar al corriente de la cuota de pago y empadronados en Castilla y León. Las candidaturas se presentarán por escrito hasta las 23.59 horas del 12 de diciembre.

Cada candidatura deberá contar con el aval de un miembro de la Asamblea Plenaria, mientras que será la Coordinadora Ejecutiva la encargada de verificar que se cumplen todos los requisitos.

El secretario de la formación, Ángel Ceña ha señalado que el voto podrá ser presencial el 11 de enero y por correo certificado antes del 9 del mismo. El resultado final se sabrá ese mismo día, en el que se anunciará el candidato a encabezar la lista de la formación y presidir a la Junta.

Ceña ha hecho un llamamiento a la participación de los afiliados, no solo votando sino también "dando un paso adelante" a aquellos que crean que pueden estar en las listas. "Con la máxima democracia interna y con la responsabilidad de ser el equipo más votado en la provincia, lo que exige una conexión superior con la ciudadanía, con un proceso participativo y unas Primarias democráticas, conscientes de que somos el único partido capaz de llevar a cabo los cambios que Soria necesita", ha señalado Ceña.

Así, ha abundado que los cargos de la formación no están "ni para ocupar sillones ni para arreglar las carreras profesionales sino para luchar por Soria y desde la política poner las bases".

"Soria no ha cambiado en los últimos cuatro años y existen los mismos motivos por los que Soria ¡YA! es necesario. Y en las Cortes nuestro proyecto es útil y gracias a estar allí se han conseguido cosas en la provincia", ha analizado Ceña, que ha apuntado que las expectativas son "mantener los resultados".

CANDIDATURA DEL PSOE

En relación a que el candidato a presidir la Junta por el PSOE sea el alcalde Soria, Carlos Martínez, el secretario de la formación no ha considerado que les vaya a afectar.

"No es lo mismo ser alcalde que presidente de una comunidad. Quizá Carlos Martínez es adecuado para una alcaldía ya que le han votado, aunque el desgaste puede pesarle factura. Pero considero que Soria no ha cambiado en estos últimos cuatro años, el PSOE no ha traído ningún proyecto y le puede pesar a nivel autonómico", ha asegurado Ceña.