Soria ¡Ya! advierte de que los incendios se "propagan por el vacío del mundo rural"

VALLADOLID 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El procurador de Soria ¡Ya! en las Cortes, José Ángel Ceña, ha advertido de que el fuego se propaga "por el vacío del mundo rural" para referirse a la falta de "liderazgo" que ha habido en la crisis provocada por los incendios que asolan a la Comunidad.

"Bastante poco nos pasa con usted y el consejero al frente", ha espetado Ceña Tutor, durante su intervención en el Pleno Extraordinario celebrado esta mañana en las Cortes.

Para el procurador, son las políticas del PP las que han provocado ese "vacío" en el mundo rural y ha lamentado que sigan sin ponerse a "trabajar en la despoblación". "Ha tenido que ser el Grupo Parlamentario UPL y Soria ¡Ya! los que presenten una ley de medidas contra la despoblación, después de 40 años de su partido en el Gobierno. Mientras no se solucione el problema de la despoblación, mientras no haya vida en los pueblos, van a seguir ardiendo. Esto que quede claro", ha argumentado.

En este punto se ha referido también a la falta de liderazgo y la ausencia de "figuras de autoridad que den confianza a la ciudadanía". "Y en Castilla y León es que debemos tener muy mala suerte porque les tenemos a ustedes. Ni confianza, ni autoridad, ni trabajo, ni eficacia", ha lamentado", ha añadido.

Ceña ha criticado que el presidente de la Junta se escude en la novedad de estos incendios, cuando ya se dieron en 2021 en Ávila y en 2022 en Zamora. "Y todavía no han visto ese riesgo. Es que ustedes no ven nada más allá de su propio ombligo. No hay incendios nuevos. Lo que hay es falta de previsión y falta de trabajo en la extinción. Una descoordinación brutal.

Por último, Ceña ha criticado que se recurra al "fango" para tapar la situación. "Es lo único que les gusta, el fango y el y tú más", postura que ha hecho extensible al PSOE.