Sportcities 2026 reúne en Valladolid a 2.500 profesionales para definir las instalaciones del futuro

VALLADOLID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Valladolid acogerá los próximos 21 y 22 de octubre la segunda edición de Sportcities Expo & Summit, el salón profesional especializado en infraestructuras, equipamiento, mantenimiento y servicios para instalaciones deportivas.

La cita, que estima recibir a 2.500 asistentes profesionales, 50 marcas expositoras y 120 ponentes distribuidos en cinco foros especializados, cuenta con la escalada deportiva como deporte invitado y albergará por primera vez los Sportcities Global Awards.

El director general de Deportes de la Junta de Castilla y León, Enrique Sánchez-Guijo, y la concejala de Participación Ciudadana y Deportes del Ayuntamiento de Valladolid, Mayte Martínez, han presentado este martes el evento en el Centro de Congresos de Feria de Valladolid.

Sánchez-Guijo ha destacado que detrás de los éxitos del deporte español existe un engranaje institucional, de clubes y organizadores, por lo que ferias de este tipo ayudan a "consolidar ese trabajo conjunto". Por su parte, Martínez ha remarcado la importancia de albergar este foro en un año significativo para la capital pucelana tras ser reconocida como Ciudad Europea del Deporte 2026.

Bajo el lema 'Ciudades en movimiento', el encuentro, coorganizado por Feria de Valladolid, Feria Valencia y el operador Show2Be, abordará la modernización y digitalización de los recintos. Según ha explicado el director del encuentro, Raúl Calleja, la iniciativa busca ser una plataforma que acelere la transformación de los recintos públicos y privados en catalizadores urbanos, sirviendo como "proyecto-país" en un ámbito al que las administraciones públicas destinan unos 280 millones de euros anuales.

El congreso estructurará su programación técnica en cinco foros: Sportfriendly Cities, Sportainment Venues -que acogerá el I Foro de Arquitectura Deportiva-, Fitness4Cities, Sportech Lab y Hospitality & Campus, este último enfocado al turismo activo y la escalada. Además, la jornada del 22 de octubre acogerá el F7 Summit Spain 26, centrado en el fútbol 7 con participación de delegaciones internacionales y un torneo exhibición.

Como novedades principales de esta edición, el 21 de octubre se entregarán los Sporticities Global Awards con 18 categorías y dos distinciones especiales para premiar las mejores prácticas del sector, cuyos ganadores se darán a conocer el 15 de octubre. Asimismo, la organización ha puesto en marcha SC 365, una plataforma digital concebida para mantener la interacción comercial y el acceso a contenidos profesionales durante todo el año.