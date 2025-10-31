STECyL-i critica la pérdida de más del 20% de poder adquisitivo del profesorado al no tener salarios ligados al IPC

VALLADOLID 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Castilla y León (STECyL-i) ha denunciado públicamente la pérdida de más del 20 por ciento de poder adquisitivo que ha sufrido el profesorado, ha señalado la organización en el Día del Docente.

La organización, en un comunicado recogido por Europa Press, ha explicado que, en el periodo comprendido entre 2010 y 2024, el Índice de Precios de Consumo (IPC) a nivel autonómico ha aumentado un 31,40 por ciento, muy por encima del crecimiento salarial de las y los docentes, que apenas ha alcanzado un 16,1 de promedio para todos los cuerpos docentes.

"Esto contrasta con lo que ocurre con otros sectores para el mismo periodo de estudio", ha asegurado el sindicato, que ha añadido que, según la estadística Mercado de Trabajo y Pensiones en las Fuentes Tributarias de la Agencia Tributaria, los sueldos se han revalorizado un 30,4 por ciento.

Los datos que arroja el Ministerio de Trabajo y Economía Social acerca de los convenios colectivos se sitúan en un incremento del 30,7 por ciento, mientras que el salario mínimo interprofesional ha experimentado una subida del 79,1 por ciento.

En definitiva, en el caso de los docentes supone una pérdida de poder adquisitivo que supera el 20 por ciento. "Se trata solamente de una foto fija de la situación actual, pero cuando se traducen los datos acumulados de todo el periodo a cifras concretas, el impacto es devastador", ha destacado STECyL-i.

La organización sindical ha puesto como ejemplo que, con 15 años de antigüedad, un maestro ha dejado de percibir 57.583 euros, mientras que una profesora de Secundaria ha perdido 67.678 euros, y que se convierten en 70.978 y 83.075, respectivamente, con 35 años de servicio.

Según la portavoz del sindicato, Christina Fulconis, "la subida salarial de 2024 fue completamente insuficiente, no compensó el deterioro económico sufrido durante los últimos años y la situación del profesorado se ha visto agravada por la congelación salarial".

Ante esta pérdida de poder adquisitivo, STECyL-i destaca que "la clave" del problema radica en que las subidas salariales no han estado vinculadas al IPC, "lo que ha generado un desfase creciente entre los ingresos del profesorado y el aumento del coste de la vida".

CONSTANTE DEVALUACIÓN

A esto se suma la pérdida de pagas extraordinarias, cuya recuperación ha pedido STECyL-i de forma "íntegra" para el personal de las Administraciones Públicas. "Este derecho que fue recortado hace más de una década y que aún no se ha restablecido por completo", ha explicado el sindicato.

La Ley 30/1984 establecía que las pagas extraordinarias debían equivaler, como mínimo, a una mensualidad completa de sueldo y trienios. Sin embargo, con la crisis de 2008, el Real Decreto-ley 8/2010 redujo su cuantía en torno a un 40 por ciento, un recorte que aún persiste y que se traduce en una cuantía de hasta 18.344 euro desde entonces dependiendo de la antigüedad.

El sindicato trasladó al Gobierno y a los grupos parlamentarios la necesidad de incluir en los Presupuestos Generales del Estado de 2024 la recuperación de este derecho y sigue insistiendo en se debe garantizar que las pagas extraordinarias sean equivalentes a las ordinarias, tal y como estipula la ley.

El sindicato ha recordado que los docentes ya hicieron un "préstamo obligado" al Estado con la supresión de la extra de Navidad de 2012, que fue devuelta años después sin intereses. Mientras tanto, los trabajadores del sector privado han seguido percibiendo sus pagas íntegras, ha subrayado la organización sindical.

STECyL-i ha destacado que la pérdida de poder adquisitivo es solamente uno de los factores causantes de la "gran deserción" que hay en el sector porque a ello hay que añadir la inestabilidad laboral, la falta de personal y recursos para la atención a la diversidad en las aulas, la constante actualización normativa, el "bombardeo" de la innovación digital, la "burocratización desmedida" que aleja a los docentes de las aulas y "un largo etcétera".

"El profesorado se siente hastiado y totalmente indefenso y abandonado por parte de la administración. No es casual que haya listados de interinidad que estén casi vacíos y que a los servicios de personal les cueste cada vez mayor esfuerzo encontrar personal que quiera dedicarse a la docencia", ha aseverado el sindicato.

Por último, ha exigido que la negociación que empieza esta semana establezca un calendario para la recuperación del poder adquisitivo perdido y una subida salarial digna y ligada al IPC que permita al profesorado trabajar en las mejores condiciones.