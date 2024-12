Suárez-Quiñones exige al Gobierno que derogue "mañana" la orden ministerial que catalogó la protección especial del lobo

VALLADOLID, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha exigido al Gobierno de España que derogue "mañana" la orden ministerial que incluyó al lobo en Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre) después de que el Convenio de Berna, a instancias de la Unión Europea, haya modificado el estatus de protección de este cánido, de estricto a simple.

En declaraciones a los medios de comunicación, recogidas por Europa Press antes del inicio del Pleno en las Cortes de Castilla y León, el consejero de Medio Ambiente castellanoyleonés ha interpretado la decisión de los "50 países" presentes en el Convenio de Berna.

"Se rebaja el estatuos de protección estricta a protección simple, lo que permite a los estados gestionar la especie", ha explicado Suárez-Quiñones, que ha precisado que la primera consecuencia será que "en el sur del Duero, donde rige una estricta protección impuesta por la Unión Europea" vaya a dejar de existir y se equipare la situación a la existente en el norte del Duero.

"Se estrecha el círculo al Gobierno", ha enfatizado Suárez-Quiñones, que se ha preguntado "por qué tarda ni 24 horas en derogar la orden ministerial que catalogó el lobo en el Lespre" y se ha preguntado cuál sería el argumento del Ejecutivo central dirigido por Pedro Sánchez "para mantener esta situación".

"¿Por qué Europa se compromete con nuestro medio rural, con nuestra ganadería y el gobierno no?", ha aventurado el consejero 'popular', que ha considerado que eso tendría que explicarlo el Gobierno. En su opinión, "tiene que haber una explicación objetiva" por parte del Gobierno, porque si no, entiende que sería "una desviación de poder que no cabe en una democracia como la nuestra".

En cualquier caso, ha avanzado que exigirán, y él ya lo ha exigido "desde este momento" que se derogue la orden ministerial y que el Gobierno "haga efectiva la decisión del convenio de Berna y desde luego la decisión de la Unión Europea".

"Si Europa ha querido que la gestión del lobo sea flexible, el Gobierno de España ha ido de sentido contrario, rigorizando la protección del lobo en el norte de Castilla y León", ha recordado.

Por ello, ha considerado que se debe ir hacia un régimen en el que la Junta de Castilla y León y las comunidades del norte de España puedan "volver a gestionar como lo hacían antes del año 21 en que el Gobierno tomó esa decisión", ya que hay "50 estados del Convenio de Berna que dicen que el lobo tiene que ser su gestión más flexible".

Además, ha recordado que las comunidades autónomas con presencia de este cánido han hecho el censo del lobo, con un resultado final que "en todas" refleja "un incremento muy grande", con el crecimiento de 179 a 193 manadas en Castilla y León y, en el cómputo nacional, de "de 279 manadas pasan a 333".

"Si las comunidades autónomas que tienen el lobo, incluso de distintos colores políticos, dicen que el gobierno está equivocado y ahora Europa dice que el gobierno está equivocado y los datos del censo dicen que el gobierno está equivocado, esta decisión no tiene ninguna justificación ni explicación", ha reflexionado Suárez-Quiñones.

DECISIÓN "VINCULANTE"

Según interpreta Suárez-Quiñones, la decisión "no sólo es vinculante", sino que recuerda que la Unión Europea, con España e Irlanda en contra, han pedido la modificación del estatus de lobo en el Convenio de Berna, por lo que sería "absurdo" que luego la UE no lo aplique.

"Lo siguiente es que tenga que producirse esa modificación en la directiva Habitats Europea", ha concluido el consejero.

De hecho, ha considerado que no habría que modificar el contenido "sustantivo" de la directiva, sino que "solo hay que modificar los anexos", para que el lobo pase del anexo cuarto de "estricta protección" al "quinto, de protección simple", que es el estatus que existía en el norte del río Duero y en Grecia y al que se deberían equiparar ahora todos los territorios de Europa.

Aunque cabe apuntar que el pasado verano el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) falló que la norma de Castilla y León que permitía cazar lobos al norte del río Duero va contra la directiva europea para la protección de los hábitats.

En términos judiciales, Juan Carlos Suárez-Quiñones ha recordado que está todavía pendiente de resolución un procedimiento en la Audiencia Nacional en el que la Junta impugnó esa orden ministerial y ha apuntado que se harán "todas las medidas políticas necesarias".