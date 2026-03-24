Suárez-Quiñones rechaza el decreto sobre vivienda y pone como ejemplo las medidas de CyL

PALENCIA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suarez-Quiñones, ha rechazado el decreto sobre vivienda impulsado por el Gobierno para paliar los efectos del conflicto en Irán al entender que son medidas "contrarias al fin que se persigue" para considerar que el "camino adecuado" es lo que se hace en este área en Castilla y León.

"Son dos medidas, la prórroga forzosa de contratos de alquiler y la limitación en las subidas en contra del pactado en el contrato. Nosotros todas las medidas que supongan limitación creemos que son contrarias al fin que se persigue", ha argumentado el consejero a preguntas de los medios tras asistir a la suelta de dos ejemplares de lince en el Cerrato palentino.

Para el consejero, lo fundamental es promover viviendas en alquiler, porque una mayor oferta llevaría aparejada una bajada de precios. "Todas las medidas que suponen intervención, limitación, son las medidas que producen un efecto contrario y es la extracción de viviendas del mercado del alquiler", ha abundado.

Suárez-Quiñones ha considerado que el "camino adecuado" es lo que se hace en Castilla y León, "construir viviendas, generar viviendas para alquiler, ayudar a las personas que menos tienen a pagar el alquiler y promover la seguridad jurídica".

"Y esto lo que produce es inseguridad jurídica, miedo en el mundo de la oferta de viviendas en alquiler y por lo tanto es una medida que va a ser negativa", ha resumido para mostrar, finalmente, sus dudas de que el decreto vaya a salir adelante al no tener apoyos suficientes en el Congreso.