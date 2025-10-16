Sube un 13,03% la afiliación de extranjeros que representan el 10,37% del total

Archivo - Trabajadores durante la realización de las obras de la A-5 - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La cifra media de afiliados extranjeros a la Seguridad Social en Castilla y León se situó en el mes de septiembre en 103.586, lo que supone un aumento interanual del 13,03 por ciento (11.941 en términos absolutos), según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones recogidos por Europa Press.

Asimismo en comparación con el mes anterior la afiliación de los ciudadanos extranjeros a la Seguridad Social aumentó un 2,01 por ciento, con 2.044 trabajadores más.

En España, el número medio de afiliados extranjeros fue de 3.088.341 ocupados, un 7,07 por ciento más que el año anterior, por lo que Castilla y León casi duplica el aumento, y un 0,62 por ciento más que el mes precedente, peor dato de nuevo que la media autonómica.

Los afiliados extranjeros en Castilla y León representan el 10,37 por ciento del total de afiliados, por debajo de la media en este caso que alcanza el 14,2317 por ciento, aunque en Segovia el porcentaje se eleva al 20,53 por ciento, seguida de Soria (15,38 por ciento), de Burgos (12,48 por ciento) y de Ávila (10,91 por ciento) con el resto por debajo de los dos dígitos: Palencia (9,31 por ciento), Valladolid (9,30 por ciento), Zamora (8,11 por ciento), León (7,78 por ciento) y Salamanca (7,44 por ciento).

Por provincias, 21.832 están afiliados a la Seguridad Social en Valladolid (13,23 por ciento más que hace un año), 19.844 en Burgos (9,80 por ciento), 14.379 en Segovia (12,59 por ciento), 13.380 en León (15,93 por ciento), 9.802 en Salamanca (15,45 por ciento), 6.580 en Soria (3,53 por ciento), 6.299 en Palencia (17,85 por ciento), 6.363 en Ávila (15,73 por ciento) y 5.108 en Zamora (19,06 por ciento).

En comparación con el mes anterior la afiliación de trabajadores extranjeros ha subido en siete provincias: Zamora (8,18 por ciento), Soria (5,05 por ciento), Valladolid (4,21 por ciento), Burgos (4,13 por ciento), León (0,83 por ciento), Palencia (0,74 por ciento) y Salamanca (0,70 por ciento) y ha caído en las otras dos: Ávila (-0,98 por ciento) y Segovia (-1,77 por ciento).