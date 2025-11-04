Sube un 1,42% la afiliación respecto a 2024 y un 0,40% respecto a septiembre hasta los 1.003.144

VALLADOLID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El número medio de afiliados a la Seguridad Social en octubre de 2025 en Castilla y León superó la barrera del millón y alcanzó los 1.003.144, un 1,42 por ciento más que en el mismo mes del año anterior, lo que supone una variación de 14.033 afiliados más, según los datos aportados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones recogidos por Europa Press.

En España se ha registrado un aumento algo mayor, 2,38 por ciento en concreto, y Castilla y León ha registrado el tercer menor aumento de las comunidades autónomas. Además, el aumento de la afiliación es inferior al registrado hace un año cuando subió un 2,05 por ciento respecto a octubre de 2023 con 19.884 afiliados más entonces.

Y si se compara la afiliación media de octubre con la de septiembre el número de afiliados a la Seguridad Social en Castilla y León subió en 4.016 personas, lo que en términos relativos supuso un incremento del 0,40 por ciento, mientras que la media del país subió un 0,65 por ciento con 141.926 afiliados más. Esto supone de nuevo un menor aumento que hace un año cuando creció un 0,45 por ciento respecto al mes anterior con 4.419 afiliados más entonces.

Castilla y León ha anotado en este caso el octavo peor dato de las comunidades.