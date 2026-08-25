Sube un 5,6% la inflación industrial en julio en CyL, cuarto menor aumento del país donde repunta un 9,2%

Archivo - Parque eólico de Iberdrola en Castilla y León - IBERDROLA - Archivo
VALLADOLID 25 Ago. (EUROPA PRESS) -
Los precios industriales subieron un 5,6 por ciento en Castilla y León en julio en relación al mismo mes de 2025, frente a un 9,2 por ciento del conjunto del país, según ha informado este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Se trata del cuarto menor aumento de los precios industriales del país que anotaron tasas positivas en todas las comunidades. Las tasas más altas se dieron en Principado de Asturias (19,0 por ciento), Canarias (18,5 por ciento) y Andalucía (17,4 por ciento). Por su parte, Extremadura (3,2 por ciento), Cantabria (3,8 por ciento) y Comunidad Foral de Navarra (4,7 por ciento) presentaron los menores aumentos..